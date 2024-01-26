У Києві станції на "синій гілці" підземки жодного дня не було зачинено як укриття - метро
Київ • УНН
Керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський спростовує чутки про те, що станції синьої лінії, де йде ремонт, недоступні як укриття. Він радить жителям міста довіряти лише офіційним джерелам інформації.
У Києві жодного дня станції метро "синьої лінії", де на ремонті шість станцій, не були зачинені для людей, які приходять сюди як в укриття. Про це сказав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, заяву якого наводять у КМДА, пише УНН.
Політичні маніпуляції навколо закриття шести станцій метрополітену "синьої" лінії – це абсолютна цинічна диверсія. Жодного дня станції метро не були зачинені для людей, які приходять сюди як в укриття, рятуючись від ворожих обстрілів
Начальник столичного метрополітену, як вказано, додав, що публічні заяви деяких політиків про нібито закриття станцій ввели містян в оману. Через це люди думали, що не можуть скористатися ними як укриттями і не йшли туди під час повітряних тривог.
"Звертаюся до киян: отримуйте інформацію з офіційних ресурсів міської влади, а не з анонімних Telegram-каналів та інших сумнівних джерел", – зазначив Брагінський.
Нагадаємо
На початку грудня сталася розгерметизація та затоплення тонелю метрополітену. Тому 6 станцій "синьої гілки" метро були зачинені щонайменше на 6 місяців.
Згодом між станціями "Теремки" та "Деміївська" у Києві запрацював "човниковий рух" поїздів.