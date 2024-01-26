В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро

В Киеве ни одного дня станции метро "синей линии", где на ремонте шесть станций, не были закрыты для людей, которые приходят сюда как в укрытие. Об этом сказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, заявление которого приводят в КГГА, пишет УНН.

Политические манипуляции вокруг закрытия шести станций метрополитена "синей" линии - это абсолютная циничная диверсия. Ни одного дня станции метро не были закрыты для людей, которые приходят сюда как в укрытие, спасаясь от вражеских обстрелов - сказал Брагинский.

Начальник столичного метрополитена, как указано, добавил, что публичные заявления некоторых политиков о якобы закрытии станций ввели горожан в заблуждение. Из-за этого люди думали, что не могут воспользоваться ими как укрытиями и не шли туда во время воздушных тревог.

"Обращаюсь к киевлянам: получайте информацию из официальных ресурсов городской власти, а не из анонимных Telegram-каналов и других сомнительных источников", - отметил Брагинский.

Напомним

В начале декабря произошла разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.