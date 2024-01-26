В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро
Киев • УНН
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский опровергает слухи о том, что станции синей линии, где идет ремонт, недоступны как укрытие. Он советует жителям города доверять только официальным источникам информации.
В Киеве ни одного дня станции метро "синей линии", где на ремонте шесть станций, не были закрыты для людей, которые приходят сюда как в укрытие. Об этом сказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, заявление которого приводят в КГГА, пишет УНН.
Политические манипуляции вокруг закрытия шести станций метрополитена "синей" линии - это абсолютная циничная диверсия. Ни одного дня станции метро не были закрыты для людей, которые приходят сюда как в укрытие, спасаясь от вражеских обстрелов
Начальник столичного метрополитена, как указано, добавил, что публичные заявления некоторых политиков о якобы закрытии станций ввели горожан в заблуждение. Из-за этого люди думали, что не могут воспользоваться ими как укрытиями и не шли туда во время воздушных тревог.
"Обращаюсь к киевлянам: получайте информацию из официальных ресурсов городской власти, а не из анонимных Telegram-каналов и других сомнительных источников", - отметил Брагинский.
Напомним
В начале декабря произошла разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.
Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.
В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский опровергает слухи о том, что станции синей линии, где идет ремонт, недоступны как укрытие. Он советует жителям города доверять только официальным источникам информации.
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