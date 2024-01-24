Неякісне проєктування: у КМДА назвали попередні причини деформації тунелю "синьої гілки" метро

Причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська"-"Либідська" стали неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.

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У відомстві пояснили, що про це свідчать попередні висновки Науково-дослідної судово-експертної установи.

Сьогодні, 24 січня, отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро "Деміївська"-"Либідська". У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки

За його словами, саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

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Директор Департаменту транспортної інфраструктури наголосив, що це попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

Він нагадав, що експертне дослідження проводиться на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати

Доповнення

Також зазначається, що відповідно до висновків науковців, КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю. Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною.

Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт.

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КП "Київський метрополітен" – це підприємство подвійного призначення, що забезпечує як транспортну функцію, так і цілодобове укриття населення під час повітряних тривог. Наголошую, що жодного дня станції "синьої" лінії не були зачинені: з 8 до 12 грудня працювали як укриття в цілодобовому режимі. У цей період призупинили рух поїздів лише на шести станціях цієї лінії. А вже з 13 грудня було організовано двосторонній рух двома коліями між станціями "Теремки"-"Деміївська