Некачественное проектирование: в КГГА назвали предварительные причины деформации тоннеля "синей ветки" метро

Причиной деформации тоннеля между станциями "Демеевская"-"Лыбедская" некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что об этом свидетельствуют предварительные выводы Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения.

Сегодня, 24 января, получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения о причинах деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская". В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка - заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

По его словам, именно этот отрезок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: почвы очень водонасыщенные, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

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Директор Департамента транспортной инфраструктуры отметил, что это предварительные выводы, ведь экспертное исследование продолжается.

Он напомнил, что экспертное исследование проводится во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Окончательные результаты будут известны после вскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне. Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать - пояснил директор Департамента транспортной инфраструктуры.

Дополнение

Также отмечается, что в соответствии с выводами ученых, КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля. Остановка движения поездов по этому участку была своевременной.

Это позволило начать установление причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также выполнение восстановительных работ.

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КП "Киевский метрополитен" - это предприятие двойного назначения, обеспечивающее как транспортную функцию, так и круглосуточное укрытие населения во время воздушных тревог. Подчеркиваю, что ни одного дня станции "синей" линии не были закрыты: с 8 по 12 декабря работали как укрытие в круглосуточном режиме. В этот период приостановили движение поездов только на шести станциях этой линии. А уже с 13 декабря было организовано двустороннее движение по двум путям между станциями "Теремки"-"Демеевская - подчеркнул начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Также Виктор Брагинский отметил, что сейчас все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки этот участок метрополитена между станциями "Демеевская"-"Лыбедская" заработал в обычном режиме.

Напомним,

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.

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