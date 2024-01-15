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Авария на "синей ветке" метро: стало известно, насколько упал пассажиропоток столичной подземки

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 17:48  •  11192 просмотра

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После аварии в киевском метро ежедневный пассажиропоток снизился на 20%. В то же время на предприятии уверяют, что даже во время восстановительных работ, безопасность пассажирских перевозок и движения поездов поддерживается на должном уровне.

Из-за аварии на перегоне между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" пассажиропоток "Киевского метрополитена" на синей ветке метро снизился почти на 20%. Об этом говорится в в ответе КП "Киевский метрополитен" на запрос издания "Телеграф", передает УНН.

Детали

Среднесуточный пассажиропоток на Оболонско-Теремковской линии до внедрения временных изменений в движении поездов составлял - 210 тысяч пассажиров, а после - 165 тыс. пассажиров

- говорится в документе.

Вместе с тем в предприятии напоминают, что с 13 декабря 2023 года и до завершения восстановительных работ метрополитен обеспечил челночное движение по I и II главным путям на участке от станции "Демеевская" до станции "Теремки" с интервалом между поездами 13-17 минут в зависимости от направления движения.

В метрополитене отмечают, что безопасность перевозок пассажиров и движение поездов обеспечено на должном уровне.  Кроме того, все станции Киевского метрополитена без изменений работают как укрытия с выполнением предусмотренных функций и обеспечивают защиту населения в случае объявления воздушных тревог.

Когда ожидать результатов экспертиз и о реальном состоянии подземки: руководитель Института, который проводит экспертизу разрушений в столичном метро, дал ответ20 декабрь 2023, 17:27 • 111628 просмотров

Напомним,

8 декабря в тоннеле метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" появились новые трещины, в которые просачивается вода, что создало реальную угрозу безопасности перевозки пассажиров. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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