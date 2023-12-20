Когда ожидать результатов экспертиз и о реальном состоянии подземки: руководитель Института, который проводит экспертизу разрушений в столичном метро, дал ответ
Киев • УНН
Через две-три недели ожидаются результаты судебной экспертизы по разрушению тоннеля киевского метрополитена, который получил значительные повреждения, такие как трещины, утечки воды и коррозия.
Директор Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса" - учреждения, которое проводит экспертизу по разрушениям тоннеля Киевского метрополитена между станциями Лыбедская и Демеевская - Сергей Тюленев в комментарии УНН сообщил, что результатов исследований следует ожидать через две-три недели. Он также рассказал, что увидели эксперты во время осмотра тоннеля.
"12 декабря этого года эксперты лаборатории строительно-технических исследований научного центра Институт судебных экспертиз им. Бокариуса провели обследование тоннельного перегона и в ходе этого обследования было выявлено, что в настоящее время проводятся работы по закреплению винтов путем нагнетания полимерных растворов за железобетонную оправу. В момент обследования железобетонных сборных оправ выявлено много трещин, отдельные из них имеют сквозной характер, через которые вода с породой попадает в тоннель. По некоторым трещинам поставлены маяки без даты установки, и часть из которых имеет повреждения. Отдельные сборные элементы оправы имеют отслоение защитного слоя с обнажением рабочей арматуры, которая в свою очередь поражена коррозией. Также поражение коррозией наблюдается на болтах крепления сборных элементов, отдельные верхние и боковые элементы свода сместились друг относительно друга. Обнаружено также вымывание цементного связующего на поверхностях тюбингов в виде высолов, наплывов и образования сталактитов. Также имеются протечки на стыках между сборными элементами. Наблюдаются диагональные трещины с отколом в монолитном путевом бетоне. На путевом бетоне находятся остатки породы, в виде пылеватого песка, который намыло через сквозные трещины. В тюбингах (каркас тоннеля) имеются не закрытые отверстия для нагнетания раствора за оправу тоннеля. И при обследовании объекта, которое состоялось 19 декабря установлено следующее, что на разрушенных участках установлены временные разгружающие конструкции, техническое состояние тюбингов ухудшилось, возникли новые трещины, ширина раскрытия старых трещин постоянно увеличивается, в некоторых тюбингах наблюдается разрушение с выпадением элементов самого тюбинга. Через трещины в конструкциях вода поступает в тоннель. Для полного исследования было обследовано также гидротехническое сооружение, а именно открытый канал по которому течет русло реки Лыбидь. Над поверхностью тоннеля наблюдаются провалы земли, асфальтовых дорожек, самого асфальта, киоски имеют значительные деформации", - сообщил Тюленев в комментарии УНН.
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Детали
По его словам, сейчас планируется проведение комиссионной строительно-технической экспертизы. Для выполнения экспертизы необходимо привлечение соответствующих специалистов для выяснения вопросов по соблюдению надлежащим образом норм, правил строительства, эксплуатации метрополитена.
"Именно объектом исследования у нас будет определение соответствия или несоответствия выполненных работ по гидроизоляции, проектная документация по строительству сооружения между станциями метро Димиевская и Лыбедская, техническое состояние тоннельного сооружения между станциями метро, причины повреждения и разрушения тоннельного сооружения между этими станциями. Выполнение комиссионно строительно-технической экспертизы будет осуществлено примерно в срок две-три недели, в зависимости от предоставленных документов. У нас будет уже заключение эксперта", - сообщил Тюленев.
В настоящее время устанавливаются причины разрушения тоннеля метро, а именно выясняется является ли это нарушение при проектированию или при строительстве, или при эксплуатации, или внешнее воздействие факторов (это строительство неподалеку тоннеля метро). Для этого были проведены обследования тоннеля метро, изучается вся необходимая документация, а уже причины будут выясняться экспертами и в самом заключении будут экспертные выводы. Он отметил, что эксперты не готовы давать предварительные выводы было ли разрушение внезапным или его можно было предвидеть.
Напомним.
8 декабря в тоннеле метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" появились новые трещины, в которые просачивается вода, что создало реальную угрозу безопасности перевозки пассажиров. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев. Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.
Когда ожидать результатов экспертиз и о реальном состоянии подземки: руководитель Института, который проводит экспертизу разрушений в столичном метро, дал ответ
Через две-три недели ожидаются результаты судебной экспертизы по разрушению тоннеля киевского метрополитена, который получил значительные повреждения, такие как трещины, утечки воды и коррозия.
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