Аварія на "синій гілці" метро: стало відомо, наскільки впав пасажиропотік столичної підземки

Через аварію на перегоні між станціями "Либідська" і "Деміївська" пасажиропотік "Київського метрополітену" синій лінії метро знизився майже на 20%. Про це йдеться в у відповіді КП "Київський метрополітен" на запит видання "Телеграф", передає УНН.

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Середньодобовий пасажиропотік на Оболонсько-Теремківській лінії до впровадження тимчасових змін у русі поїздів становив — 210 тисяч пасажирів, а після – 165 тис. пасажирів - йдеться в документі.

Разом з тим у підприємстві нагадують, що з 13 грудня 2023 року і до завершення відновлювальних робіт метрополітен забезпечив човниковий рух по I та II головних коліях на ділянці від станції "Деміївська" до станції "Теремки" з інтервалом між поїздами 13-17 хвилин залежно від напрямку руху.

У метрополітені наголошують, що безпеку перевезень пасажирів і рух поїздів забезпечено на належному рівні. Крім того, всі станції Київського метрополітену без жодних змін працюють як укриття з виконанням передбачених функцій та забезпечують захист населення у випадку оголошення повітряних тривог.

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Нагадаємо

8 грудня в тунелі метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" з’явилися нові тріщини, у які просочується вода, що створило реальну загрозу безпеці перевезення пасажирів. Тому 6 станцій "синьої гілки" метро були зачинені щонайменше на 6 місяців.

Згодом між станціями "Теремки" та "Деміївська" у Києві запрацював "човниковий рух" поїздів.