Ремонт на "синей ветке" метро: за пересадку киевлянам за первый день компенсировали 110 тыс. грн
Киев компенсировал более 110 000 гривен за около 18 500 вынужденных пересадок в первый день из-за ремонта между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби
Белый дом вскоре представит пакет помощи Украине, который не требует одобрения Конгресса. Джон Кирби призывает Конгресс одобрить новое финансирование на текущие потребности Украины.
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
Ассоциация производителей молока прокомментировала инициативу Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями.
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню
Китай решительно выступает против продажи оружия Тайваню на сумму 300 миллионов долларов США и предупреждает о возможных санкциях против причастных компаний, поскольку это нарушает принцип "единого Китая" и угрожает региональной стабильности.
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами
министерство обороны россии сообщило, что сегодня утром над брянской областью были сбиты два беспилотника.
В Иране перестали работать 70% автозаправок из-за хакерской атаки
Кибератака привела к закрытию примерно 70% иранских АЗС, причем NIORDC связывает этот инцидент с иностранным саботажем, но ожидает, что вскоре нормальная работа восстановится.
В Исландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на исландском полуострове Рейкьянес.
россия 14 декабря впервые с августа применила ракету "Кинжал" для удара по Украине - британская разведка
По данным британской разведки, 14 декабря россия впервые с августа пыталась нанести удар по украинскому военному аэродрому, применив ракету "Кинжал".
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 118 человек
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в китайской провинции Ганьсу недалеко от границы с Цинхаем, в результате чего погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения. Низкие температуры мешают спасательным работам в горном регионе.
На севере созданы новые мобильные огневые группы, которые защищают небо Украины не только на суше, но и на воде - Наев
Украинские моряки создали новые мобильные огневые группы в Северной оперативной зоне, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.