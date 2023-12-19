Ремонт на "синей ветке" метро: за пересадку киевлянам за первый день компенсировали 110 тыс. грн

В Киеве за первые сутки пассажирам, которые вынуждены осуществлять пересадки из-за ремонта подземного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", уже выплатили компенсацию в более 110 тысяч гривен. Об этом сообщила КГГА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вчера заработала система компенсации поездок за вынужденную пересадку в связи с ремонтом на "синей ветке" киевского метрополитена. Сейчас, по данным КГГА, уже возвращено почти 18,5 тысячи поездок. 9 729 поездок компенсировали тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт. И 8 624 - за дополнительные поездки в метро на "синей ветке".

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тыс. грн - сообщили в КГГА.

Напомним

8 декабря в тоннеле метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" появились новые трещины, в которые просачивается вода, что создало реальную угрозу безопасности перевозки пассажиров. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений