Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

В настоящее время в киевском метро отсутствуют станции, требующие срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений. Об этом журналисту УНН сообщили в КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос.

Детали

"Предприятием проводятся постоянные периодические наблюдения и надзор за техническим состоянием объектов метрополитена, в том числе построенных в сложных инженерно-геологических и гидро-геологических условиях, согласно действующей нормативной документации. В настоящее время станции, требующие срочного внепланового ремонта в части нарушения герметизации сооружений, отсутствуют", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что по состоянию на 15 декабря проводится внеочередное обследование тоннельных сооружений метрополитена, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидро-геологических условиях.

"Стоимость выполнения работ по капитальному ремонту (восстановительного) перегонного тоннеля Оболонско-Теремковской линии метрополитена города Киева будет определена на основании проектно-сметной документации, которая в настоящее время разрабатывается", - отметили в ответе на запрос.

Дополнение

В Киеве на фоне подтопления с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.

13 декабря между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" на "синей ветке" заработало "челночное движение" поездов, которые курсируют с интервалом 13 минут и 17 минут, в зависимости от направления движения.

Также сообщалось, что в Киеве на станции метрополитена "Олимпийская", находится вода. Однако, специалисты "Киевского метрополитена" заверили, что все в пределах нормы.