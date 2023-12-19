Подтопление Киевского метрополитена: правоохранители провели дополнительный осмотр тоннелей

Киевские правоохранители провели дополнительное обследование тоннеля между станциями метро Демеевская-Лыбедская. Об этом со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Отмечается, что следственные действия проводятся в связи с возникновением аварийной ситуации, которая привела к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель метрополитена.

Сегодня, 19 декабря, следователи управления полиции в метрополитене совместно с экспертами провели тщательный осмотр тоннеля между станциями метро Демеевская-Лыбедская, поверхности над тоннелем, русла реки Днепр и окружающей местности. Также, в рамках уголовного производства уже назначена комплексная судебная строительно-техническая экспертиза - резюмировали в Нацполиции.

Сегодня, 19 декабря, следователи управления полиции в метрополитене совместно с экспертами провели тщательный осмотр тоннеля между станциями метро Демеевская-Лыбедская, поверхности над тоннелем, русла реки Днепр и окружающей местности. Также, в рамках уголовного производства уже назначена комплексная судебная строительно-техническая экспертиза.

Дополнение

В ведомстве напомнили, что 13 декабря правоохранители провели одновременные обыски в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА, чтобы установить ответственных за повреждение тоннеля метро.

Напомним,

8 декабря в тоннеле метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" появились новые трещины, в которые просачивается вода, что создало реальную угрозу безопасности перевозки пассажиров. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.

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