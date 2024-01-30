Ремонт "синей ветки" столичного метро: подрядчик обещает завершить восстановление тоннеля уже осенью

Предварительно, работы над восстановлением перегонного тоннеля между станциями столичного метро "Демеевская" и "Лыбедская" планируют завершить осенью 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "Автострада", передает УНН.

Детали

Для работы над проектом Autostrada привлекла более 500 специалистов по подземному строительству. Сейчас проект восстановления тоннеля разрабатывают 3 группы проектировщиков. Все эти специалисты имеют многолетний опыт в строительстве метро.

В компании объяснили, что движение поездов на участке между этими станциями прекращено из-за подтопления и возникновения трещин на блоках оправы тоннеля. Нарушилась геометрия сооружения, появился риск обвала.

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Поэтому после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м) и построить на этом месте новый - монолитный, открытым способом прямоугольного сечения - говорится в заметке.

Отмечается, что сейчас привлечено более 30 единиц собственной спецтехники. В компании подчеркнули, что все работы они выполняют самостоятельно, без привлечения субподрядчиков.

Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" планируем завершить осенью 2024 года. Работаем на объекте 24/7 - заявили в "Автостраде".

Дополнение

Кроме того, в компании рассказали, что в прошлом году они стабилизировали существующую конструкцию тоннеля изнутри с помощью специальных металлических лесов, чтобы тоннель больше не давал просадки.

Сейчас восстановительные работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи. После того, как будут перенесены все инженерные сети, начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля.

Сейчас выполняем бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем. На этой плите будет работать тяжелая техника - в частности, буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом буросечных свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован - объяснили в компании.

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Напомним,

Предварительные выводы научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения свидетельствуют, что причиной деформации тоннеля между станциями "Демеевская"-"Лыбедская" стали некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка.