Ремонт "синей ветки" столичного метро: подрядчик обещает завершить восстановление тоннеля уже осенью
Восстановление эстакадного тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве планируют завершить до осени 2024 года. Поврежденный участок тоннеля длиной 27 метров будет демонтирован и отстроен заново, чтобы предотвратить риск обвала.
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
Экономический эксперт считает, что полномочия НБУ необходимо существенно сузить.
В Украине провели первую операцию на сердце с применением робота
Хирурги во Львове провели первую в Украине роботизированную операцию на сердце 44-летнему мужчине с тяжелой ишемической болезнью сердца. Операция, проведенная с помощью робота Da Vinci, прошла успешно.
На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию
Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.
В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы
Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.
Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters
Лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине и настаивают на настоятельной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет, говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства Reuters.
Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин
Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках расследования контрабандной сети в обход санкций против россии. Это стало результатом сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Украины с международными журналистами.
Украине не догнать рф по производству обычных вооружений - Камышин
Украине необходимо использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход так как Киев не сможет догнать россию по производству обычных вооружений, говорит Камышин.
Специалисты медпомощи получат 53 часа онлайн-курса и 107 часов практики медпомощи на догоспитальном этапе
Почти 600 работников экстренной медицинской помощи прошли 53-часовой онлайн-курс медпомощи на догоспитальном этап. Более 12 000 человек зарегистрировались на курс, который проводится при поддержке Всемирного банка.