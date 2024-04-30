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Ремонт "синьої гілки" столичного метро: розпочато демонтаж тунелю "Деміївська" – "Либідська"

Київ • УНН

 • 24710 перегляди

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів.

У Києві на будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" розпочато демонтаж залізобетонних тюбінгів. Про це повідомляє КМДА із посиланням на "Київський метрополітен", передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме створили  технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.

В КМДА вказали, що відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема, фахівці розробляють котлован з кріпленням третього ярусу, очищають залізобетонні поверхні  та видаляють демонтований бетон. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

В КМДА нагадали, що попередні висновки науково-дослідної судово-експертної установи свідчать, що причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська"-"Либідська" стали неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки.

"Нині дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень", - йдеться у повідомленні. 

Відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.

Доповнення 

Як повідомляли в компанії "Автострада", попередньо, роботи над відновленням перегінного тунелю між станціями столичного метро "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024 року.

Тетяна Краєвська

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