Ремонт "синьої гілки" столичного метро: розпочато демонтаж тунелю "Деміївська" – "Либідська"
Київ • УНН
На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів.
У Києві на будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" розпочато демонтаж залізобетонних тюбінгів. Про це повідомляє КМДА із посиланням на "Київський метрополітен", передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме створили технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів.
В КМДА вказали, що відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі. Зокрема, фахівці розробляють котлован з кріпленням третього ярусу, очищають залізобетонні поверхні та видаляють демонтований бетон. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.
В КМДА нагадали, що попередні висновки науково-дослідної судово-експертної установи свідчать, що причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська"-"Либідська" стали неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки.
"Нині дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень", - йдеться у повідомленні.
Відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.
Доповнення
Як повідомляли в компанії "Автострада", попередньо, роботи над відновленням перегінного тунелю між станціями столичного метро "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024 року.