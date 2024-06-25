Аварія на синій гілці столичного метро: Кличко назвав причину та розповів про хід робіт
Київ • УНН
Аварія на синій гілці метрополітену в Києві сталася через недотримання технології будівництва 15 років тому.
Аварія на синій гілці метро у Києві - між станціями "Деміївська" та "Либідська" - виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. Про це заявив мер міста Віталій Кличко , передає УНН.
Триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро - між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому
За його словами, наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції.
Триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань.
Також, як повідомляється, проведені обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями "Деміївська" та "Либідська". Звіт про його стан буде оприлюднений після завершення всіх експертиз, вказав Кличко.
"Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту - перед повноцінним відновленням руху - здійснять тестові пуски поїздів", - додав мер.
Нагадаємо
Рух поїздів у столичному метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" планують відновити вже цієї осені.