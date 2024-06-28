На станции столичного метро "Золотые ворота" пассажир попал под поезд, есть изменения в работе подземки на "зеленой" линии, сообщили в пятницу в КГГА, пишет УНН.

Детали

"На станции "Золотые ворота" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - указали в КГГА.

Движение поездов на линии, как отмечается, организовано от станции "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".

"Станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход для пассажиров", - сообщили в КГГА.

Об изменениях и возобновлении движения сообщат дополнительно.

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