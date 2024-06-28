Женщина, которая упала на рельсы под поезд в столичном метрополитене, погибла. Движение поездов по "зеленой" линии метро восстановлено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление ГСЧС Києва и КГГА.

28 июня в 10:38 поступило сообщение о том, что на рельсы под поезд метрополитена попал человек. На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело женщины из-под вагона - говорится в сообщении ГСЧС.

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По данным КГГА, в Киеве уже возобновили движение поездов по "зеленой" линии метрополитена после того, как пассажирка упала под поезд.