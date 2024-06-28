Киев • УНН
Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро, что повлекло временное приостановление движения на зеленой ветке.
Женщина, которая упала на рельсы под поезд в столичном метрополитене, погибла. Движение поездов по "зеленой" линии метро восстановлено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление ГСЧС Києва и КГГА.
28 июня в 10:38 поступило сообщение о том, что на рельсы под поезд метрополитена попал человек. На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело женщины из-под вагона
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По данным КГГА, в Киеве уже возобновили движение поездов по "зеленой" линии метрополитена после того, как пассажирка упала под поезд.
Движение поездов по "зеленой" линии метро восстановлено. Обстоятельства инцидента падения пассажирки под поезд выясняют правоохранительные органы