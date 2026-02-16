На столичной станции метро "Вокзальная" одежду пассажирки затянуло в эскалатор

$43.100.11
51.130.09
ukenru
14:18 • 3096 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 12929 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 14920 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 33162 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 22682 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27590 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34111 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36742 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 75333 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 49191 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
74%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto16 февраля, 06:36 • 26903 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 24619 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 22332 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 11219 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 15478 просмотра
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 7862 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 12929 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 33162 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 75333 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 125144 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Франция
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 11260 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 24929 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 28768 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 36655 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 34809 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
MIM-104 Patriot

На столичной станции метро "Вокзальная" одежду пассажирки затянуло в эскалатор

Киев • УНН

 • 28 просмотра

У пассажирки на столичной станции метро "Вокзальная" брюки затянуло в эскалатор. Случай произошел около 16:30.

На столичной станции метро "Вокзальная" одежду пассажирки затянуло в эскалатор

На станции метро "Вокзальная" у пассажирки затянуло полы широких брюк в эскалатор. Обошлось без пострадавших. Подробнее об инциденте журналистке УНН рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

У пассажирки на станции метро "Вокзальная" затянуло в эскалатор полы одежды, в частности это были брюки. Случай произошел около 16:30. Эскалатор остановился. Наши специалисты оперативно достали одежду из гребенки эскалатора. Пассажирка не пострадала, оборудование также не пострадало 

– отметили в пресс-службе метрополитена.

По предварительной информации, в это время работал резервный эскалатор, соседний, а продолжительность инцидента была до трех минут.

Кроме того, в сети распространяется информация, якобы рядом с девушкой стояла еще одна женщина, которая не успела среагировать на ситуацию и упала, а ее одежда также "зажевалась" в эскалаторе. Однако, пресс-служба метрополитена утверждает, что падений больше не было.

Насколько мне известно из оперативной информации - падений не было и травм также 

- отмечают в пресс-службе.

Напомним

На станции метро "Вокзальная" в Киеве женщина около 50 лет упала на рельсы. Ее уже достали живой, вызвали скорую, движение поездов возобновлено после 7-минутной задержки.

Алла Киосак

Киев
Техника
Киев