На столичной станции метро "Вокзальная" одежду пассажирки затянуло в эскалатор
Киев • УНН
У пассажирки на столичной станции метро "Вокзальная" брюки затянуло в эскалатор. Случай произошел около 16:30.
На станции метро "Вокзальная" у пассажирки затянуло полы широких брюк в эскалатор. Обошлось без пострадавших. Подробнее об инциденте журналистке УНН рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.
У пассажирки на станции метро "Вокзальная" затянуло в эскалатор полы одежды, в частности это были брюки. Случай произошел около 16:30. Эскалатор остановился. Наши специалисты оперативно достали одежду из гребенки эскалатора. Пассажирка не пострадала, оборудование также не пострадало
По предварительной информации, в это время работал резервный эскалатор, соседний, а продолжительность инцидента была до трех минут.
Кроме того, в сети распространяется информация, якобы рядом с девушкой стояла еще одна женщина, которая не успела среагировать на ситуацию и упала, а ее одежда также "зажевалась" в эскалаторе. Однако, пресс-служба метрополитена утверждает, что падений больше не было.
Насколько мне известно из оперативной информации - падений не было и травм также
Напомним
