18:22 • 1852 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 7352 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 11650 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 16781 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 23642 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 19768 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 18991 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 22701 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33429 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 108467 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
В Киеве на станции "Лукьяновская" продолжается поэтапная замена дверей, завтра будут ремонтировать выход №1

Киев • УНН

 • 60 просмотра

На станции метро "Лукьяновская" продолжается поэтапная замена входных дверей. 4 марта начнут ремонт выхода №1 в сторону ул. Юрия Ильенко, станция будет работать без изменений.

В Киеве на станции "Лукьяновская" продолжается поэтапная замена дверей, завтра будут ремонтировать выход №1

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" продолжается поэтапная замена входных дверей. Завтра, 4 марта, начнут ремонт выхода №1 в сторону ул. Юрия Ильенко, при этом работа станции будет оставаться без изменений на оба выхода. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

На станции "Лукьяновская" продолжаются работы по поочередной замене входных групп дверей. Завтра, 4 марта, специалисты предприятия начнут ремонтные работы на выходе № 1 в направлении ул. Юрия Ильенко.

- говорится в сообщении.

Во время работ станция "Лукьяновская" будет работать без изменений в режиме работы на оба выхода.

Режим работы станции:

  • выход № 1 (со стороны ул. Юрия Ильенко) – с 5:35 до 22:28;
    • выход № 2 (со стороны ТЦ "Квадрат") – с 5:36 до 22:27.

      В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли, - подчеркнули в КГГА

      - подчеркнули в КГГА.

      На столичной станции метро "Вокзальная" одежду пассажирки затянуло в эскалатор16.02.26, 18:19 • 4518 просмотров

      Ольга Розгон

      Киев
      Воздушная тревога
      Киевская городская государственная администрация
      Киев