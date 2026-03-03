В Киеве на станции "Лукьяновская" продолжается поэтапная замена дверей, завтра будут ремонтировать выход №1

В Киеве на станции метро "Лукьяновская" продолжается поэтапная замена входных дверей. Завтра, 4 марта, начнут ремонт выхода №1 в сторону ул. Юрия Ильенко, при этом работа станции будет оставаться без изменений на оба выхода. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

На станции "Лукьяновская" продолжаются работы по поочередной замене входных групп дверей. Завтра, 4 марта, специалисты предприятия начнут ремонтные работы на выходе № 1 в направлении ул. Юрия Ильенко. - говорится в сообщении.

Во время работ станция "Лукьяновская" будет работать без изменений в режиме работы на оба выхода.

Режим работы станции:

выход № 1 (со стороны ул. Юрия Ильенко) – с 5:35 до 22:28;

выход № 2 (со стороны ТЦ "Квадрат") – с 5:36 до 22:27.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли, - подчеркнули в КГГА - подчеркнули в КГГА.

