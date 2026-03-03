Військові США заявили про понад 1700 уражених цілей в Ірані
Київ • УНН
Війська США уразили понад 1700 цілей в Ірані в рамках операції "Епічна лють". Втрачено три літаки F-15 через дружній вогонь ППО Кувейту.
Війська США станом на сьогодні уразили понад 1700 цілей на території Ірану в межах спільної з Ізраїлем військової операції. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Центральне командування США заявило у вівторок, що під час операції, що отримала назву "Епічна лють", було уражено понад 1700 цілей.
Станом на 1 березня повідомляли про понад 1000 уражених цілей.
До операції залучені бомбардувальники B-1, B-52 та винищувачі F-15.
Станом на 3 березня відомо, що США втратили три літаки F-15 через помилковий "дружній вогонь" систем ППО Кувейту.
Нагадаємо
ЦАХАЛ повідомляв про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані, включаючи радари, ППО та балістичну ракетну інфраструктуру. Атака була спрямована на зменшення ударних можливостей Ірану та встановлення повітряного домінування.
