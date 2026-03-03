$43.230.13
3598 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
9912 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
12791 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 18069 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 24685 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20134 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19254 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22835 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33526 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109198 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Військові США заявили про понад 1700 уражених цілей в Ірані

Київ • УНН

 8 перегляди

Війська США уразили понад 1700 цілей в Ірані в рамках операції "Епічна лють". Втрачено три літаки F-15 через дружній вогонь ППО Кувейту.

Військові США заявили про понад 1700 уражених цілей в Ірані

Війська США станом на сьогодні уразили понад 1700 цілей на території Ірану в межах спільної з Ізраїлем військової операції. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Центральне командування США заявило у вівторок, що під час операції, що отримала назву "Епічна лють", було уражено понад 1700 цілей.

Станом на 1 березня повідомляли про понад 1000 уражених цілей.

До операції залучені бомбардувальники B-1, B-52 та винищувачі F-15.

Станом на 3 березня відомо, що США втратили три літаки F-15 через помилковий "дружній вогонь" систем ППО Кувейту.

Нагадаємо

ЦАХАЛ повідомляв про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані, включаючи радари, ППО та балістичну ракетну інфраструктуру. Атака була спрямована на зменшення ударних можливостей Ірану та встановлення повітряного домінування.

Ольга Розгон

