Военные США заявили о более чем 1700 пораженных целях в Иране

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Войска США поразили более 1700 целей в Иране в рамках операции "Эпическая ярость". Потеряны три самолета F-15 из-за дружественного огня ПВО Кувейта.

Военные США заявили о более чем 1700 пораженных целях в Иране

Войска США на сегодняшний день поразили более 1700 целей на территории Ирана в рамках совместной с Израилем военной операции. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Центральное командование США заявило во вторник, что в ходе операции, получившей название "Эпическая ярость", было поражено более 1700 целей.

По состоянию на 1 марта сообщалось о более чем 1000 пораженных целей.

К операции привлечены бомбардировщики B-1, B-52 и истребители F-15.

По состоянию на 3 марта известно, что США потеряли три самолета F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" систем ПВО Кувейта.

Напомним

ЦАХАЛ сообщал о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране, включая радары, ПВО и баллистическую ракетную инфраструктуру. Атака была направлена на уменьшение ударных возможностей Ирана и установление воздушного доминирования.

Ольга Розгон

