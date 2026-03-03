Военные США заявили о более чем 1700 пораженных целях в Иране
Войска США поразили более 1700 целей в Иране в рамках операции "Эпическая ярость". Потеряны три самолета F-15 из-за дружественного огня ПВО Кувейта.
Войска США на сегодняшний день поразили более 1700 целей на территории Ирана в рамках совместной с Израилем военной операции. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
Центральное командование США заявило во вторник, что в ходе операции, получившей название "Эпическая ярость", было поражено более 1700 целей.
По состоянию на 1 марта сообщалось о более чем 1000 пораженных целей.
К операции привлечены бомбардировщики B-1, B-52 и истребители F-15.
По состоянию на 3 марта известно, что США потеряли три самолета F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" систем ПВО Кувейта.
Напомним
ЦАХАЛ сообщал о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране, включая радары, ПВО и баллистическую ракетную инфраструктуру. Атака была направлена на уменьшение ударных возможностей Ирана и установление воздушного доминирования.
