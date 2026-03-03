Великобритания направит на Кипр эсминец HMS Dragon и усилит ПВО

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 3416 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 9538 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 12616 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 17870 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 24520 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 20082 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 19213 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 22816 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33511 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 109104 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
74%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 52903 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре3 марта, 10:02 • 22194 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов3 марта, 10:53 • 26582 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 14459 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 19654 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 19790 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 53057 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 55687 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 109104 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 71892 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Али Хаменеи
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 3390 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 8252 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 14551 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 32714 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 39650 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The Economist
MIM-104 Patriot

Великобритания направит на Кипр эсминец HMS Dragon и усилит ПВО

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Великобритания отправляет эсминец HMS Dragon и вертолеты на Кипр для усиления противовоздушной обороны. Это решение принято после атаки иранских дронов на авиабазу Акротири.

Великобритания направит на Кипр эсминец HMS Dragon и усилит ПВО

Великобритания направляет эскадренный миноносец HMS Dragon для противовоздушной обороны на Кипр после того, как взлетно-посадочная полоса ее авиабазы Акротири была поражена дронами иранского производства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Кир Стармер во вторник сообщил, что он отправляет корабль вместе с вертолетами с возможностями противодействия дронам в регион на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Франция и Греция также заявили о направлении систем противоракетной и противодроновой обороны после того, как британская база на острове подверглась атаке в понедельник.

"Великобритания полностью привержена обеспечению безопасности Кипра и британских военнослужащих, базирующихся там", — написал Стармер в сообщении на X, добавив, что он обсудил это решение с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Мы продолжаем наши оборонные операции, и я только что говорил с президентом Кипра, чтобы сообщить ему, что мы отправляем вертолеты с возможностями противодействия дронам, а HMS Dragon будет направлен в регион

- отметил британский премьер.

Дополнение

HMS Dragon - это эскадренный миноносец типа 45 для противовоздушной обороны, оснащенный ракетной системой Sea Viper и современной радиолокационной системой, предназначенной для отслеживания и нейтрализации угроз в воздухе, сообщает сайт Королевского флота.

Франция отправит военный корабль на Кипр, Британия рассматривает такую возможность - как Европа реагирует на войну на Ближнем Востоке03.03.26, 17:00 • 3394 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Техника
Социальная сеть
Кир Стармер
Королевский флот
Reuters
Франция
Великобритания
Греция
Кипр