Великобритания направит на Кипр эсминец HMS Dragon и усилит ПВО

Великобритания направляет эскадренный миноносец HMS Dragon для противовоздушной обороны на Кипр после того, как взлетно-посадочная полоса ее авиабазы Акротири была поражена дронами иранского производства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Премьер-министр Кир Стармер во вторник сообщил, что он отправляет корабль вместе с вертолетами с возможностями противодействия дронам в регион на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Франция и Греция также заявили о направлении систем противоракетной и противодроновой обороны после того, как британская база на острове подверглась атаке в понедельник.

"Великобритания полностью привержена обеспечению безопасности Кипра и британских военнослужащих, базирующихся там", — написал Стармер в сообщении на X, добавив, что он обсудил это решение с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Мы продолжаем наши оборонные операции, и я только что говорил с президентом Кипра, чтобы сообщить ему, что мы отправляем вертолеты с возможностями противодействия дронам, а HMS Dragon будет направлен в регион