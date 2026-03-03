Великобритания направит на Кипр эсминец HMS Dragon и усилит ПВО
Киев • УНН
Великобритания отправляет эсминец HMS Dragon и вертолеты на Кипр для усиления противовоздушной обороны. Это решение принято после атаки иранских дронов на авиабазу Акротири.
Великобритания направляет эскадренный миноносец HMS Dragon для противовоздушной обороны на Кипр после того, как взлетно-посадочная полоса ее авиабазы Акротири была поражена дронами иранского производства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Премьер-министр Кир Стармер во вторник сообщил, что он отправляет корабль вместе с вертолетами с возможностями противодействия дронам в регион на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Франция и Греция также заявили о направлении систем противоракетной и противодроновой обороны после того, как британская база на острове подверглась атаке в понедельник.
"Великобритания полностью привержена обеспечению безопасности Кипра и британских военнослужащих, базирующихся там", — написал Стармер в сообщении на X, добавив, что он обсудил это решение с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.
Мы продолжаем наши оборонные операции, и я только что говорил с президентом Кипра, чтобы сообщить ему, что мы отправляем вертолеты с возможностями противодействия дронам, а HMS Dragon будет направлен в регион
Дополнение
HMS Dragon - это эскадренный миноносец типа 45 для противовоздушной обороны, оснащенный ракетной системой Sea Viper и современной радиолокационной системой, предназначенной для отслеживания и нейтрализации угроз в воздухе, сообщает сайт Королевского флота.
