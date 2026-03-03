Британія направить на Кіпр есмінець HMS Dragon і посилить ППО
Київ • УНН
Британія відправляє есмінець HMS Dragon та гелікоптери на Кіпр для посилення протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після атаки іранських дронів на авіабазу Акротірі.
Британія направляє ескадрений міноносець HMS Dragon для протиповітряної оборони на Кіпр після того, як злітно-посадкова смуга її авіабази Акротірі була вражена дронами іранського виробництва. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Кір Стармер у вівторок повідомив, що він відправляє корабель разом із гелікоптерами з можливостями протидії дронам до регіону на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.
Франція та Греція також заявили про направлення систем протиракетної та протидронової оборони після того, як британська база на острові зазнала атаки в понеділок.
"Велика Британія повністю віддана забезпеченню безпеки Кіпру та британських військовослужбовців, що базуються там", — написав Стармер у повідомленні на X, додавши, що він обговорив це рішення з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.
Ми продовжуємо наші оборонні операції, і я щойно говорив із президентом Кіпру, щоб повідомити його, що ми відправляємо гелікоптери з можливостями протидії дронам, а HMS Dragon буде направлено до регіону
Доповнення
HMS Dragon - це ескадрений міноносець типу 45 для протиповітряної оборони, оснащений ракетною системою Sea Viper та сучасною радіолокаційною системою, призначеною для відстеження та нейтралізації загроз у повітрі, повідомляє сайт Королівського флоту.
