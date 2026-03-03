Британія направить на Кіпр есмінець HMS Dragon і посилить ППО

$43.230.13
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 6024 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 10987 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 16031 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 23028 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 19567 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 18845 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22641 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33387 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 108025 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі3 березня, 10:02
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів3 березня, 10:53
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 108025 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Саудівська Аравія
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Економіст (журнал)
MIM-104 Patriot

Британія направить на Кіпр есмінець HMS Dragon і посилить ППО

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Британія відправляє есмінець HMS Dragon та гелікоптери на Кіпр для посилення протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після атаки іранських дронів на авіабазу Акротірі.

Британія направить на Кіпр есмінець HMS Dragon і посилить ППО

Британія направляє ескадрений міноносець HMS Dragon для протиповітряної оборони на Кіпр після того, як злітно-посадкова смуга її авіабази Акротірі була вражена дронами іранського виробництва. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Кір Стармер у вівторок повідомив, що він відправляє корабель разом із гелікоптерами з можливостями протидії дронам до регіону на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Франція та Греція також заявили про направлення систем протиракетної та протидронової оборони після того, як британська база на острові зазнала атаки в понеділок.

"Велика Британія повністю віддана забезпеченню безпеки Кіпру та британських військовослужбовців, що базуються там", — написав Стармер у повідомленні на X, додавши, що він обговорив це рішення з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Ми продовжуємо наші оборонні операції, і я щойно говорив із президентом Кіпру, щоб повідомити його, що ми відправляємо гелікоптери з можливостями протидії дронам, а HMS Dragon буде направлено до регіону

- зазначив британський прем’єр.

Доповнення

HMS Dragon - це ескадрений міноносець типу 45 для протиповітряної оборони, оснащений ракетною системою Sea Viper та сучасною радіолокаційною системою, призначеною для відстеження та нейтралізації загроз у повітрі, повідомляє сайт Королівського флоту.

Франція відправить військовий корабель на Кіпр, Британія розглядає таку можливість - як Європа реагує на війну на Близькому Сході03.03.26, 17:00 • 3076 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Техніка
Соціальна мережа
Кір Стармер
Королівський військово-морський флот
Reuters
Франція
Велика Британія
Греція
Кіпр