Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Країнам Перської затоки буде складно відбивати удари Ірану довше "1-2 тижнів" за нинішніх темпів - CNN

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Країни Перської затоки можуть не витримати іранські авіаудари більше тижня-двох. Це пов'язано з тим, що дешеві іранські дрони Shahed-136 виснажують запаси дорогих ракет Patriot.

Країнам Перської затоки буде складно відбивати удари Ірану довше "1-2 тижнів" за нинішніх темпів - CNN
Lockheed Martin

Експерти кажуть, що країни Перської затоки можуть зіткнутися з труднощами у відбиванні ударів Ірану довше "1-2 тижнів" за нинішніх темпів, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Експерти заявили, що держави Перської затоки можуть зіткнутися з труднощами у захисті від повітряних атак Ірану, якщо нинішні темпи збережуться "більше одного-двох тижнів"", - ідеться у публікації.

За даними Bloomberg, безпілотники Shahed-136 атакували цілі по всьому Близькому Сходу - американські бази, нафтову інфраструктуру та цивільні будівлі. 

"За даними ОАЕ, американські ракети ППО Patriot значною мірою успішно зупиняли іранські Shahed та балістичні ракети, з показником перехоплення понад 90%. Але використання ракет вартістю 4 мільйони доларів для знищення безпілотників вартістю 20 000 доларів ілюструє проблему, яка переслідує західних військових планувальників з початку війни в Україні: дешева зброя може поглинути ресурси, призначені для набагато складніших загроз", - зазначає Bloomberg.

"Якщо нинішня інтенсивність іранських ударів продовжиться, запаси PAC-3 у регіоні можуть бути небезпечно низькими протягом кількох днів", за словами особи, знайомої з цим питанням. Якщо і запаси наступальної зброї виснажиться, може виникнути глухий кут, пише видання.

Після того, як Bloomberg повідомило у понеділок, що Об'єднані Арабські Емірати та Катар швидко працюють над покращенням своєї протиповітряної оборони, пресслужби двох країн опублікували окремі заяви, у яких наголосили, що їхні відповідні засоби протиповітряної оборони не виснажені та залишаються добре укомплектованими.

За даними Міністерства оборони ОАЕ, наразі вони перехопили 169 ракет зі 182 виявлених та збили 645 безпілотників, при цьому 44 вразили територію держави. Катар заявив, що перехопив 101 зі 104 ракет та збив 24 з 39 безпілотників.

Але експерти заявили, що такий рівень успіху буде важко підтримувати.

"Враховуючи інтенсивність іранських атак, вони (ОАЕ) не можуть покладатися лише на свої нинішні оборонні засоби більше одного-двох тижнів", – сказав CNN Жан-Лу Самаан, науковий співробітник Middle East Institute університету National University of Singapore.

Незрозуміло, скільки безпілотників Shahed має Іран, але вважається, що він має близько 2500 ракет різної дальності, за словами Шашанка Джоші, редактора оборонного відділу журналу The Economist.

Хоча кількість перехоплювачів країн Перської затоки невідома, приблизно після "ще одного тижня такого стану ми почнемо спостерігати дуже, дуже серйозний дефіцит – особливо найсучасніших боєприпасів для перехоплення", сказав Джоші CNN.

Тим часом держави Перської затоки можуть перейти від оборонної до більш наступальної позиції, сказав Хасан Альхасан, старший науковий співробітник International Institute for Strategic Studies.

"Я підозрюю, що якщо держави Перської затоки вирішать активувати свої сучасні та досить різноманітні Повітряні сили… тоді, я підозрюю, це буде чимось на зразок відкритого поля", - сказав Альхасан сьогодні на брифінгу для преси.

Україна готова надати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети ППО PAC-3 - Зеленський 03.03.26, 17:52 • 2324 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Економіст (журнал)
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Bloomberg
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Україна
Іран