У Середземному морі горить СПГ-танкер під російським прапором
Київ • УНН
Біля узбережжя Лівії загорівся російський СПГ-танкер, можливо, внаслідок атаки українських військово-морських безпілотників. Судно, що перебуває під санкціями, деактивувало систему ідентифікації.
У Середземному морі горить СПГ-танкер під російським прапором. Припускається, що удар міг бути нанесений Україною. Про це повідомляє Naftemporiki, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, російський танкер загорівся біля узбережжя Лівії внаслідок атаки, яку приписують українським військово-морським безпілотникам.
Згідно з даними компанії Diaplous, що займається морською безпекою та управлінням ризиками, російський танкер для перевезення зрідженого природного газу місткістю приблизно 100 000 тонн, що перебуває під міжнародними санкціями, був атакований близько 4 ранку.
Повідомлення свідчать про численні вибухи, а відео, що поширюється в соціальних мережах, нібито показує, як судно сильно горить.
Зазначається, що судно деактивувало свою систему автоматичної ідентифікації протягом останніх приблизно 300 кілометрів свого шляху, рухаючись так званим "сірим маршрутом", щоб обійти обмеження та ембарго.
Сигналів лиха поки що не зареєстровано, а доля екіпажу залишається невідомою.
