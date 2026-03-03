$43.230.13
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 11049 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 13733 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 19175 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 25607 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20443 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19504 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22924 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33585 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109798 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
У Середземному морі горить СПГ-танкер під російським прапором

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Біля узбережжя Лівії загорівся російський СПГ-танкер, можливо, внаслідок атаки українських військово-морських безпілотників. Судно, що перебуває під санкціями, деактивувало систему ідентифікації.

У Середземному морі горить СПГ-танкер під російським прапором

У Середземному морі горить СПГ-танкер під російським прапором. Припускається, що удар міг бути нанесений Україною. Про це повідомляє Naftemporiki, передає УНН

Деталі

Як пише видання, російський танкер загорівся біля узбережжя Лівії внаслідок атаки, яку приписують українським військово-морським безпілотникам.

Згідно з даними компанії Diaplous, що займається морською безпекою та управлінням ризиками, російський танкер для перевезення зрідженого природного газу місткістю приблизно 100 000 тонн, що перебуває під міжнародними санкціями, був атакований близько 4 ранку. 

Повідомлення свідчать про численні вибухи, а відео, що поширюється в соціальних мережах, нібито показує, як судно сильно горить.

Зазначається, що судно деактивувало свою систему автоматичної ідентифікації протягом останніх приблизно 300 кілометрів свого шляху, рухаючись так званим "сірим маршрутом", щоб обійти обмеження та ембарго.

Сигналів лиха поки що не зареєстровано, а доля екіпажу залишається невідомою.

Нагадаємо 

Нафтовий танкер MKD VYOM був атакований судном, начиненим вибухівкою, під час плавання за 52 морські милі від узбережжя провінції Маскат. 

Павло Башинський

Світ
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Маскат
Лівія
Україна