В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом

18:22 • 4942 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 11098 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 13774 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 19224 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 25641 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 20460 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 19516 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 22931 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33593 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 109821 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре3 марта, 10:02 • 22955 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов3 марта, 10:53 • 27358 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 15482 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 21050 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto14:54 • 9500 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 21192 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 54148 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 56335 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 109821 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 72534 просмотра
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 4096 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 9052 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 15590 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 33078 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 40005 просмотра
В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом

Киев • УНН

 • 66 просмотра

У побережья Ливии загорелся российский СПГ-танкер, возможно, в результате атаки украинских военно-морских беспилотников. Судно, находящееся под санкциями, деактивировало систему идентификации.

В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом

В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом. Предполагается, что удар мог быть нанесен Украиной. Об этом сообщает Naftemporiki, передает УНН

Детали

Как пишет издание, российский танкер загорелся у побережья Ливии в результате атаки, которую приписывают украинским военно-морским беспилотникам.

Согласно данным компании Diaplous, занимающейся морской безопасностью и управлением рисками, российский танкер для перевозки сжиженного природного газа вместимостью примерно 100 000 тонн, находящийся под международными санкциями, был атакован около 4 утра. 

Сообщения свидетельствуют о многочисленных взрывах, а видео, распространяемое в социальных сетях, якобы показывает, как судно сильно горит.

Отмечается, что судно деактивировало свою систему автоматической идентификации на протяжении последних примерно 300 километров своего пути, двигаясь по так называемому "серому маршруту", чтобы обойти ограничения и эмбарго.

Сигналов бедствия пока не зарегистрировано, а судьба экипажа остается неизвестной.

Напомним 

Нефтяной танкер MKD VYOM был атакован судном, начиненным взрывчаткой, во время плавания в 52 морских милях от побережья провинции Маскат. 

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Мускат
Ливия
Украина