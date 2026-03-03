В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом
Киев • УНН
У побережья Ливии загорелся российский СПГ-танкер, возможно, в результате атаки украинских военно-морских беспилотников. Судно, находящееся под санкциями, деактивировало систему идентификации.
В Средиземном море горит СПГ-танкер под российским флагом. Предполагается, что удар мог быть нанесен Украиной. Об этом сообщает Naftemporiki, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, российский танкер загорелся у побережья Ливии в результате атаки, которую приписывают украинским военно-морским беспилотникам.
Согласно данным компании Diaplous, занимающейся морской безопасностью и управлением рисками, российский танкер для перевозки сжиженного природного газа вместимостью примерно 100 000 тонн, находящийся под международными санкциями, был атакован около 4 утра.
Сообщения свидетельствуют о многочисленных взрывах, а видео, распространяемое в социальных сетях, якобы показывает, как судно сильно горит.
Отмечается, что судно деактивировало свою систему автоматической идентификации на протяжении последних примерно 300 километров своего пути, двигаясь по так называемому "серому маршруту", чтобы обойти ограничения и эмбарго.
Сигналов бедствия пока не зарегистрировано, а судьба экипажа остается неизвестной.
Напомним
Нефтяной танкер MKD VYOM был атакован судном, начиненным взрывчаткой, во время плавания в 52 морских милях от побережья провинции Маскат.