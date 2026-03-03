Весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що окупанти весною готують завдавати бити по критичній інфраструктурі.
Росіяни весною не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, готуються бити по критичній інфраструктурі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі
