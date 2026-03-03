Весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів - Зеленський

$43.230.13
18:22 • 3400 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 9496 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 12601 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 17851 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 24509 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20081 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19213 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22816 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33509 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109096 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Популярнi новини
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 52903 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі3 березня, 10:02 • 22194 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів3 березня, 10:53 • 26582 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 14459 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 19654 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 19776 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 53036 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 55681 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109094 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 71885 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Алі Хаменеї
Кір Стармер
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Об'єднані Арабські Емірати
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 3378 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 8236 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 14541 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 32708 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 39643 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Економіст (журнал)
MIM-104 Patriot

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів - Зеленський

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент України заявив, що окупанти весною готують завдавати бити по критичній інфраструктурі.

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів - Зеленський

Росіяни весною не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, готуються бити по критичній інфраструктурі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі 

- повідомив Зеленський.

"Маємо інформацію про можливі російські удари": Зеленський обговорив з Мерцом потреби України в ППО02.03.26, 15:03 • 4654 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна