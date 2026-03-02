"Маємо інформацію про можливі російські удари": Зеленський обговорив з Мерцом потреби України в ППО
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорювалися ситуація на фронті, потреби України в ракетах для ППО та переговорний трек для досягнення миру.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію на фронті та потребу у ППО на тлі інформації від розвідки про можливі російські удари, пише УНН.
Обговорили з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами. Я розповів про ситуацію на фронті та наші потреби в ракетах для ППО. Маємо інформацію від розвідки про можливі російські удари, і саме тому зараз важливо зробити максимум для захисту
З його слів, "обговорили також переговорний трек для досягнення миру та як він може рухатися далі у зв’язку з подіями на Близькому Сході".
"Фрідріх поінформував про свій візит до Китаю та зустрічі, які там відбулися. У руках Китаю багато інструментів, які можуть суттєво вплинути на росію та її бажання закінчувати війну. Також ми синхронізувалися перед зустріччю пана канцлера з Президентом Трампом у Вашингтоні", - повідомив Зеленський.
Він висловив вдячність канцлеру ФРН, його команді та Німеччині "за постійну підтримку в захисті життів".
