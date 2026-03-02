"Маємо інформацію про можливі російські удари": Зеленський обговорив з Мерцом потреби України в ППО

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 4518 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 12626 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 10573 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 35819 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 69085 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 64545 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 68914 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75642 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75595 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78961 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
56%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 18130 перегляди
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 11205 перегляди
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів2 березня, 05:15 • 8388 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 25346 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 14013 перегляди
Публікації
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 6192 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 12623 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 128176 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 133901 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 114878 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 2810 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 69550 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 67276 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 62579 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 60856 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

"Маємо інформацію про можливі російські удари": Зеленський обговорив з Мерцом потреби України в ППО

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорювалися ситуація на фронті, потреби України в ракетах для ППО та переговорний трек для досягнення миру.

"Маємо інформацію про можливі російські удари": Зеленський обговорив з Мерцом потреби України в ППО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію на фронті та потребу у ППО на тлі інформації від розвідки про можливі російські удари, пише УНН.

Обговорили з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами. Я розповів про ситуацію на фронті та наші потреби в ракетах для ППО. Маємо інформацію від розвідки про можливі російські удари, і саме тому зараз важливо зробити максимум для захисту

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "обговорили також переговорний трек для досягнення миру та як він може рухатися далі у зв’язку з подіями на Близькому Сході".

"Фрідріх поінформував про свій візит до Китаю та зустрічі, які там відбулися. У руках Китаю багато інструментів, які можуть суттєво вплинути на росію та її бажання закінчувати війну. Також ми синхронізувалися перед зустріччю пана канцлера з Президентом Трампом у Вашингтоні", - повідомив Зеленський.

Він висловив вдячність канцлеру ФРН, його команді та Німеччині "за постійну підтримку в захисті життів".

Президент назвав місце Китаю у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні02.03.26, 13:49 • 1998 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Вашингтон
Дональд Трамп
Німеччина
Китай
Володимир Зеленський
Україна