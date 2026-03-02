"У нас есть информация о возможных российских ударах": Зеленский обсудил с Мерцем потребности Украины в ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию на фронте и потребность в ПВО на фоне информации от разведки о возможных российских ударах, пишет УНН.

Обсудили с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами. Я рассказал о ситуации на фронте и наших потребностях в ракетах для ПВО. Есть информация от разведки о возможных российских ударах, и именно поэтому сейчас важно сделать максимум для защиты - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "обсудили также переговорный трек для достижения мира и как он может двигаться дальше в связи с событиями на Ближнем Востоке".

"Фридрих проинформировал о своем визите в Китай и состоявшихся там встречах. В руках Китая много инструментов, которые могут существенно повлиять на Россию и ее желание заканчивать войну. Также мы синхронизировались перед встречей господина канцлера с Президентом Трампом в Вашингтоне", - сообщил Зеленский.

Он выразил благодарность канцлеру ФРГ, его команде и Германии "за постоянную поддержку в защите жизней".

