"У нас есть информация о возможных российских ударах": Зеленский обсудил с Мерцем потребности Украины в ПВО

Эксклюзив
11:19 • 13306 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 10964 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 36198 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 69458 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 64751 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69060 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75713 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75638 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 79011 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 80370 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 18415 просмотра
Кривой Рог подвергся ночной атаке: есть повреждения на предприятии2 марта, 04:12 • 11420 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 8694 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 25629 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 14270 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 6756 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:19 • 13304 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 128445 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 134165 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 115140 просмотра
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Александр Сырский
Кир Стармер
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Кувейт
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 176 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 3172 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 69715 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 67414 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 62705 просмотра
"У нас есть информация о возможных российских ударах": Зеленский обсудил с Мерцем потребности Украины в ПВО

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Владимир Зеленский провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Обсуждались ситуация на фронте, потребности Украины в ракетах для ПВО и переговорный трек для достижения мира.

"У нас есть информация о возможных российских ударах": Зеленский обсудил с Мерцем потребности Украины в ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию на фронте и потребность в ПВО на фоне информации от разведки о возможных российских ударах, пишет УНН.

Обсудили с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами. Я рассказал о ситуации на фронте и наших потребностях в ракетах для ПВО. Есть информация от разведки о возможных российских ударах, и именно поэтому сейчас важно сделать максимум для защиты

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "обсудили также переговорный трек для достижения мира и как он может двигаться дальше в связи с событиями на Ближнем Востоке".

"Фридрих проинформировал о своем визите в Китай и состоявшихся там встречах. В руках Китая много инструментов, которые могут существенно повлиять на Россию и ее желание заканчивать войну. Также мы синхронизировались перед встречей господина канцлера с Президентом Трампом в Вашингтоне", - сообщил Зеленский.

Он выразил благодарность канцлеру ФРГ, его команде и Германии "за постоянную поддержку в защите жизней".

Президент назвал место Китая в мирных переговорах по прекращению войны в Украине02.03.26, 13:49 • 2128 просмотров

Юлия Шрамко

