Весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что оккупанты весной готовятся наносить удары по критической инфраструктуре.
Россияне весной не собираются уменьшать количество и цинизм ударов, готовятся бить по критической инфраструктуре. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
