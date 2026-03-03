$43.230.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що означає операція США проти Ірану для України - Politico дізналося, чого побоюються у Європі

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Європейські чиновники занепокоєні, що операція США проти Ірану відволіче увагу від війни в Україні. Це може призвести до зменшення поставок американської зброї та послаблення підтримки Києва.

Що означає операція США проти Ірану для України - Politico дізналося, чого побоюються у Європі

На тлі того, як поточна операція президента США Дональда Трампа проти Ірану набуває пріоритету для планувальників Пентагону та Білого дому, європейські чиновники побоюються, що він втратить інтерес до припинення повномасштабної війни росії в Україні, яка триває вже п'ятий рік, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Практичний вплив, якщо США будуть втягнуті в затяжний конфлікт на Близькому Сході, як пише видання, "може бути навіть серйознішим, ніж політичний ефект: Україна може втратити зброю американського виробництва, необхідну для протистояння щоденним ракетним атакам росії, оскільки американські війська використовують так багато зброї проти Ірану".

Країнам Перської затоки буде складно відбивати удари Ірану довше "1-2 тижнів" за нинішніх темпів - CNN03.03.26, 20:15 • 1812 переглядiв

"Існує ефект доміно з точки зору уваги, - сказав Ед Арнольд з оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute у Лондоні. - Як можна змусити Трампа проводити політику чи відновлювати зусилля щодо стримування росії в Україні, коли він щойно відкрив ще один фронт у потенційній війні? Водночас, якщо ви збираєтеся відправити багато обладнання та техніки в регіон, у вас не буде запасних частин на полицях".

Ще до того, як США розпочали свої авіаудари по Ірану, чиновники у Вашингтоні висловлювали занепокоєння, що такий конфлікт може виснажити американські запаси зброї та зробити США більш вразливими, і цей аргумент, ймовірно, буде тим голоснішим, чим довше триватиме війна, пише видання. "Це може підштовхнути адміністрацію Трампа до пріоритетного поповнення власних запасів замість надання ракет для продажу Європі та Україні", попередив високопоставлений європейський урядовець.

"Було витрачено багато вогневої потужності, включаючи ракети-перехоплювачі та інші ракети, - сказав чиновник. - США потрібно поповнювати запаси, а це означає, що Європі чи Україні залишилося менше чого купувати".

У Києві американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем ППО Patriot вважаються життєво важливими для збивання російських ракет. Європейські уряди також не мають готових поставок засобів ППО та надають пріоритет розвитку власних спроможностей, щоб бути більш самостійними, а також робити більший внесок для України. Але ці зусилля, ймовірно, триватимуть роками, пише видання.

Уряд США заявив, що у нього немає проблем з потужностями, коли його запитали про його зобов’язання перед Україною. "Збройні сили Сполучених Штатів повністю оснащені для досягнення будь-яких стратегічних цілей Президента", – сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

Наразі, пише видання, спроби Трампа пришвидшити переговори, зокрема шляхом запровадження санкцій США проти нафтової промисловості росії, поки що не призвели до прориву. Сам Трамп раніше говорив, що одного дня може вичерпати своє терпіння та "відступити" від спроб допомогти досягти миру.

"Буде складно зберегти необхідний темп, - сказав один європейський дипломат. - До війни проти Ірану американці вже виявляли менше інтересу та втрачали терпіння щодо України".

Дипломат сказав, що Трамп може втратити фокус на мирних переговорах, але додав: "Чи ведуть вони взагалі до чогось?", пише видання.

"Перший відчутний вплив іранської кризи на Україну вже відчувся – на прагненні країни приєднатися до Європейського Союзу. ЄС мав надати українським чиновникам детальну інформацію про наступні кроки, які їм потрібно буде зробити на шляху до членства в блоці, на зустрічі на Кіпрі цього тижня. Але після того, як іранський безпілотник вдарив по британській авіабазі на Кіпрі, зустріч було відкладено", - ідеться у публікації.

Ця затримка, пише видання, "є ще одним розчаруванням для Києва, після того, як ЄС наприкінці минулого року не зміг досягти угоди про використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України, а також не зміг завершити надання обіцяного кредиту обсягом 90 мільярдів євро".

"ЄС планує перенести зустріч і якомога швидше передати Україні решту документів на вступ для переговорів", сказав європейський дипломат, знайомий з планами.

"Важливо не втрачати імпульсу, - сказав дипломат. - Ми не хочемо дозволити ситуації на Близькому Сході вплинути на це".

Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters03.03.26, 17:45 • 13180 переглядiв

"Звичайно, путін далеко не отримує всього, чого хоче. Американські та ізраїльські удари вбили верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї та низку командирів та інших високопосадовців режиму, позбавивши путіна ще одного цінного союзника після того, як американські війська захопили Ніколаса Мадуро у січні", - пише також видання.

Іран також купував російську зброю, а на початку війни в Україні продав москві свої безпілотники "шахед". Зовсім недавно росія виготовляла багато власних, заснованих на іранських розробках.

Олександр Мережко, голова комітету з питань зовнішніх відносин українського парламенту, заявив у понеділок виданню, що він "не хвилюється, що Трамп буде надто відволікатися війною в Ірані".

"В принципі, для нас є певні плюси", - сказав він. Окрім позбавлення росії постачальника зброї, атаки США на Іран можуть допомогти показати Трампу, що Україна "на одному боці" зі США – дві демократичні країни, які борються з авторитарними режимами. "Ми боремося проти всієї осі зла, - сказав він. - Це не тільки росія, це Іран, Північна Корея, це Китай, який економічно допомагає російській воєнній машині".

Єгор Чернєв, заступник голови комітету з національної безпеки та оборони в українському парламенті, заявив виданню, що війна в Ірані триватиме "паралельно" з мирними переговорами за посередництва США, які не були скасовані.

"Вони взаємопов’язані, - сказав він. - Чим швидше та ефективніше США діятимуть проти Ірану, тим більше шансів досягти прогресу в мирних переговорах з росією. Єдиний ризик для нас буде полягати в тому, якщо кампанія США та Ізраїлю проти Ірану затягнеться і не досягне жодних цілей. Тоді, дійсно, увага до України може послабитися".

"Ніхто не переносив зустріч" - Зеленський розповів про найближчі переговори з рф і США03.03.26, 12:19 • 6484 перегляди

Юлія Шрамко

