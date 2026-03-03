Что означает операция США против Ирана для Украины - Politico узнало, чего опасаются в Европе

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 4174 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 10375 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 13174 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 18531 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 25075 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 20268 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 19354 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 22880 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33556 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 109469 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
74%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре3 марта, 10:02 • 22602 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов3 марта, 10:53 • 26989 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 14995 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 20401 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto14:54 • 8828 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 20464 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 53644 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 56006 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 109469 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 72218 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Али Хаменеи
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 3758 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 8624 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 15041 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 32876 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 39803 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The Economist
MIM-104 Patriot

Что означает операция США против Ирана для Украины - Politico узнало, чего опасаются в Европе

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Европейские чиновники обеспокоены, что операция США против Ирана отвлечет внимание от войны в Украине. Это может привести к уменьшению поставок американского оружия и ослаблению поддержки Киева.

Что означает операция США против Ирана для Украины - Politico узнало, чего опасаются в Европе

На фоне того, как текущая операция президента США Дональда Трампа против Ирана приобретает приоритет для планировщиков Пентагона и Белого дома, европейские чиновники опасаются, что он потеряет интерес к прекращению полномасштабной войны России в Украине, которая длится уже пятый год, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Практическое влияние, если США будут втянуты в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, как пишет издание, "может быть даже серьезнее, чем политический эффект: Украина может потерять оружие американского производства, необходимое для противостояния ежедневным ракетным атакам России, поскольку американские войска используют так много оружия против Ирана".

Странам Персидского залива будет сложно отражать удары Ирана дольше "1-2 недель" при нынешних темпах - CNN03.03.26, 20:15 • 1806 просмотров

"Существует эффект домино с точки зрения внимания, - сказал Эд Арнольд из оборонного аналитического центра Royal United Services Institute в Лондоне. - Как можно заставить Трампа проводить политику или возобновлять усилия по сдерживанию россии в Украине, когда он только что открыл еще один фронт в потенциальной войне? В то же время, если вы собираетесь отправить много оборудования и техники в регион, у вас не будет запасных частей на полках".

Еще до того, как США начали свои авиаудары по Ирану, чиновники в Вашингтоне выражали обеспокоенность, что такой конфликт может истощить американские запасы оружия и сделать США более уязвимыми, и этот аргумент, вероятно, будет тем громче, чем дольше продлится война, пишет издание. "Это может подтолкнуть администрацию Трампа к приоритетному пополнению собственных запасов вместо предоставления ракет для продажи Европе и Украине", предупредил высокопоставленный европейский чиновник.

"Было потрачено много огневой мощи, включая ракеты-перехватчики и другие ракеты, - сказал чиновник. - США нужно пополнять запасы, а это значит, что Европе или Украине осталось меньше чего покупать".

В Киеве американские ракеты-перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot считаются жизненно важными для сбивания российских ракет. Европейские правительства также не имеют готовых поставок средств ПВО и отдают приоритет развитию собственных возможностей, чтобы быть более самостоятельными, а также вносить больший вклад для Украины. Но эти усилия, вероятно, продлятся годами, пишет издание.

Правительство США заявило, что у него нет проблем с мощностями, когда его спросили о его обязательствах перед Украиной. "Вооруженные силы Соединенных Штатов полностью оснащены для достижения любых стратегических целей Президента", – сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Сейчас, пишет издание, попытки Трампа ускорить переговоры, в частности путем введения санкций США против нефтяной промышленности россии, пока не привели к прорыву. Сам Трамп ранее говорил, что однажды может исчерпать свое терпение и "отступить" от попыток помочь достичь мира.

"Будет сложно сохранить необходимый темп, - сказал один европейский дипломат. - До войны против Ирана американцы уже проявляли меньше интереса и теряли терпение в отношении Украины".

Дипломат сказал, что Трамп может потерять фокус на мирных переговорах, но добавил: "Ведут ли они вообще к чему-то?", пишет издание.

"Первое ощутимое влияние иранского кризиса на Украину уже ощутилось – на стремлении страны присоединиться к Европейскому Союзу. ЕС должен был предоставить украинским чиновникам подробную информацию о следующих шагах, которые им нужно будет сделать на пути к членству в блоке, на встрече на Кипре на этой неделе. Но после того, как иранский беспилотник ударил по британской авиабазе на Кипре, встреча была отложена", - говорится в публикации.

Эта задержка, пишет издание, "является еще одним разочарованием для Киева, после того, как ЕС в конце прошлого года не смог достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, а также не смог завершить предоставление обещанного кредита в размере 90 миллиардов евро".

"ЕС планирует перенести встречу и как можно скорее передать Украине остальные документы на вступление для переговоров", сказал европейский дипломат, знакомый с планами.

"Важно не терять импульса, - сказал дипломат. - Мы не хотим позволить ситуации на Ближнем Востоке повлиять на это".

Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters03.03.26, 17:45 • 13172 просмотра

"Конечно, путин далеко не получает всего, чего хочет. Американские и израильские удары убили верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и ряд командиров и других высокопоставленных чиновников режима, лишив путина еще одного ценного союзника после того, как американские войска захватили Николаса Мадуро в январе", - пишет также издание.

Иран также покупал российское оружие, а в начале войны в Украине продал москве свои беспилотники "шахед". Совсем недавно Россия производила много собственных, основанных на иранских разработках.

Александр Мережко, глава комитета по вопросам внешних отношений украинского парламента, заявил в понедельник изданию, что он "не волнуется, что Трамп будет слишком отвлекаться войной в Иране".

"В принципе, для нас есть определенные плюсы", - сказал он. Помимо лишения россии поставщика оружия, атаки США на Иран могут помочь показать Трампу, что Украина "на одной стороне" с США – две демократические страны, которые борются с авторитарными режимами. "Мы боремся против всей оси зла, - сказал он. - Это не только россия, это Иран, Северная Корея, это Китай, который экономически помогает российской военной машине".

Егор Чернев, заместитель председателя комитета по национальной безопасности и обороне в украинском парламенте, заявил изданию, что война в Иране будет продолжаться "параллельно" с мирными переговорами при посредничестве США, которые не были отменены.

"Они взаимосвязаны, - сказал он. - Чем быстрее и эффективнее США будут действовать против Ирана, тем больше шансов достичь прогресса в мирных переговорах с россией. Единственный риск для нас будет заключаться в том, если кампания США и Израиля против Ирана затянется и не достигнет никаких целей. Тогда, действительно, внимание к Украине может ослабнуть".

"Никто не переносил встречу" - Зеленский рассказал о ближайших переговорах с рф и США03.03.26, 12:19 • 6484 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Али Хаменеи
Пентагон
Белый дом
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Европейский Союз
Северная Корея
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Кипр
Лондон
Киев