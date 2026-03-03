Что означает операция США против Ирана для Украины - Politico узнало, чего опасаются в Европе

На фоне того, как текущая операция президента США Дональда Трампа против Ирана приобретает приоритет для планировщиков Пентагона и Белого дома, европейские чиновники опасаются, что он потеряет интерес к прекращению полномасштабной войны России в Украине, которая длится уже пятый год, сообщает Politico, пишет УНН.

Практическое влияние, если США будут втянуты в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, как пишет издание, "может быть даже серьезнее, чем политический эффект: Украина может потерять оружие американского производства, необходимое для противостояния ежедневным ракетным атакам России, поскольку американские войска используют так много оружия против Ирана".

"Существует эффект домино с точки зрения внимания, - сказал Эд Арнольд из оборонного аналитического центра Royal United Services Institute в Лондоне. - Как можно заставить Трампа проводить политику или возобновлять усилия по сдерживанию россии в Украине, когда он только что открыл еще один фронт в потенциальной войне? В то же время, если вы собираетесь отправить много оборудования и техники в регион, у вас не будет запасных частей на полках".

Еще до того, как США начали свои авиаудары по Ирану, чиновники в Вашингтоне выражали обеспокоенность, что такой конфликт может истощить американские запасы оружия и сделать США более уязвимыми, и этот аргумент, вероятно, будет тем громче, чем дольше продлится война, пишет издание. "Это может подтолкнуть администрацию Трампа к приоритетному пополнению собственных запасов вместо предоставления ракет для продажи Европе и Украине", предупредил высокопоставленный европейский чиновник.

"Было потрачено много огневой мощи, включая ракеты-перехватчики и другие ракеты, - сказал чиновник. - США нужно пополнять запасы, а это значит, что Европе или Украине осталось меньше чего покупать".

В Киеве американские ракеты-перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot считаются жизненно важными для сбивания российских ракет. Европейские правительства также не имеют готовых поставок средств ПВО и отдают приоритет развитию собственных возможностей, чтобы быть более самостоятельными, а также вносить больший вклад для Украины. Но эти усилия, вероятно, продлятся годами, пишет издание.

Правительство США заявило, что у него нет проблем с мощностями, когда его спросили о его обязательствах перед Украиной. "Вооруженные силы Соединенных Штатов полностью оснащены для достижения любых стратегических целей Президента", – сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Сейчас, пишет издание, попытки Трампа ускорить переговоры, в частности путем введения санкций США против нефтяной промышленности россии, пока не привели к прорыву. Сам Трамп ранее говорил, что однажды может исчерпать свое терпение и "отступить" от попыток помочь достичь мира.

"Будет сложно сохранить необходимый темп, - сказал один европейский дипломат. - До войны против Ирана американцы уже проявляли меньше интереса и теряли терпение в отношении Украины".

Дипломат сказал, что Трамп может потерять фокус на мирных переговорах, но добавил: "Ведут ли они вообще к чему-то?", пишет издание.

"Первое ощутимое влияние иранского кризиса на Украину уже ощутилось – на стремлении страны присоединиться к Европейскому Союзу. ЕС должен был предоставить украинским чиновникам подробную информацию о следующих шагах, которые им нужно будет сделать на пути к членству в блоке, на встрече на Кипре на этой неделе. Но после того, как иранский беспилотник ударил по британской авиабазе на Кипре, встреча была отложена", - говорится в публикации.

Эта задержка, пишет издание, "является еще одним разочарованием для Киева, после того, как ЕС в конце прошлого года не смог достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, а также не смог завершить предоставление обещанного кредита в размере 90 миллиардов евро".

"ЕС планирует перенести встречу и как можно скорее передать Украине остальные документы на вступление для переговоров", сказал европейский дипломат, знакомый с планами.

"Важно не терять импульса, - сказал дипломат. - Мы не хотим позволить ситуации на Ближнем Востоке повлиять на это".

"Конечно, путин далеко не получает всего, чего хочет. Американские и израильские удары убили верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и ряд командиров и других высокопоставленных чиновников режима, лишив путина еще одного ценного союзника после того, как американские войска захватили Николаса Мадуро в январе", - пишет также издание.

Иран также покупал российское оружие, а в начале войны в Украине продал москве свои беспилотники "шахед". Совсем недавно Россия производила много собственных, основанных на иранских разработках.

Александр Мережко, глава комитета по вопросам внешних отношений украинского парламента, заявил в понедельник изданию, что он "не волнуется, что Трамп будет слишком отвлекаться войной в Иране".

"В принципе, для нас есть определенные плюсы", - сказал он. Помимо лишения россии поставщика оружия, атаки США на Иран могут помочь показать Трампу, что Украина "на одной стороне" с США – две демократические страны, которые борются с авторитарными режимами. "Мы боремся против всей оси зла, - сказал он. - Это не только россия, это Иран, Северная Корея, это Китай, который экономически помогает российской военной машине".

Егор Чернев, заместитель председателя комитета по национальной безопасности и обороне в украинском парламенте, заявил изданию, что война в Иране будет продолжаться "параллельно" с мирными переговорами при посредничестве США, которые не были отменены.

"Они взаимосвязаны, - сказал он. - Чем быстрее и эффективнее США будут действовать против Ирана, тем больше шансов достичь прогресса в мирных переговорах с россией. Единственный риск для нас будет заключаться в том, если кампания США и Израиля против Ирана затянется и не достигнет никаких целей. Тогда, действительно, внимание к Украине может ослабнуть".

