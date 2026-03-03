"Никто не переносил встречу" - Зеленский рассказал о ближайших переговорах с рф и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча с американской стороной не переносилась и она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось. Об этом глава государства сказал, комментируя состояние переговорного процесса с рф в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, место проведения встречи может измениться, и он считает более уместной локацию в Европе.

Никто не переносил следующую трехстороннюю встречу с американцами, даже после атаки на Иран, поэтому, думаю, она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось. Возможно, не в Абу-Даби. Я предпочел бы Женеву или в целом Европу, ведь война продолжается на нашем континенте. Если россия хочет нейтрального места - подойдут Австрия, Ватикан или Турция. Надеемся на новые обмены пленными - сказал президент.

Комментируя содержательную часть переговоров, Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по территориям не меняется, а предложения об обмене не соответствуют интересам государства.

Мы остаемся на тех же позициях… Американцы говорят об обмене территориями, россияне - о нашем полном выводе. Обмен не в наших интересах. Почему мы должны менять свою землю на другую, которая также является частью нашей родины? - отметил он.

Президент также заявил, что Украина соглашалась на дипломатический путь и предложение США заморозить линию огня, чтобы остановить боевые действия, однако россия, по его словам, не приняла эти подходы и выдвигает требование полного выхода Украины из Донбасса.

Я согласился на дипломатический путь и на предложение США заморозить линию огня… россия не согласилась и требует полного нашего выхода из Донбасса. Американцы предложили демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны по обе стороны фронта. Я сказал, что это должно касаться обеих сторон, но россияне хотят только с нашей стороны. Это абсурд - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства прокомментировал вопрос возможных гарантий безопасности и присутствия иностранных войск, заявив, что москва не имеет права определять, какие силы могут находиться на территории Украины, и в то же время подчеркнул, что Украина не откажется от Донбасса.

Я четко заявляю: я никогда не оставлю Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут. Если мы отступим, россияне получат путь к центру страны. Нам нужна сильная украинская линия обороны - резюмировал президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета не изменится, а переговорный процесс следует продолжать ради результата. По его словам, если кто-то из трех сторон захочет выйти из переговоров, Украина будет искать другие форматы, чтобы заставить россию завершить войну.