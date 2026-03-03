"Ніхто не переносив зустріч" - Зеленський розповів про найближчі переговори з рф і США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступну тристоронню зустріч із американською стороною не переносили і вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося. Про це глава держави сказав, коментуючи стан переговорного процесу з рф в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, місце проведення зустрічі може змінитися, і він вважає доречнішою локацію в Європі.

Ніхто не переносив наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після атаки на Іран, тому, думаю, вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося. Можливо, не в Абу-Дабі. Я віддав би перевагу Женеві або загалом Європі, адже війна триває на нашому континенті. Якщо росія хоче нейтрального місця - підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина. Сподіваємося на нові обміни полоненими - сказав президент.

Коментуючи змістовну частину переговорів, Зеленський наголосив, що позиція України щодо територій не змінюється, а пропозиції про обмін не відповідають інтересам держави.

Ми залишаємося на тих самих позиціях… Американці говорять про обмін територіями, росіяни - про наше повне виведення. Обмін не в наших інтересах. Чому ми маємо міняти свою землю на іншу, яка також є частиною нашої батьківщини? - зазначив він.

Президент також заявив, що Україна погоджувалася на дипломатичний шлях і пропозицію США заморозити лінію вогню, аби зупинити бойові дії, однак росія, за його словами, не прийняла ці підходи та висуває вимогу повного виходу України з Донбасу.

Я погодився на дипломатичний шлях і на пропозицію США заморозити лінію вогню… росія не погодилася й вимагає повного нашого виходу з Донбасу. Американці запропонували демілітаризовані зони та вільні економічні зони по обидва боки фронту. Я сказав, що це має стосуватися обох сторін, але росіяни хочуть лише з нашого боку. Це абсурд - підкреслив Зеленський.

Окремо глава держави прокоментував питання можливих гарантій безпеки та присутності іноземних військ, заявивши, що москва не має права визначати, які сили можуть перебувати на території України, і водночас підкреслив, що Україна не відмовиться від Донбасу.

Я чітко заявляю: я ніколи не залишу Донбас і 200 тисяч українців, які там живуть. Якщо ми відступимо, росіяни отримають шлях до центру країни. Нам потрібна сильна українська лінія оборони - резюмував президент.

Нагадаємо

