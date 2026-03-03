"Ніхто не переносив зустріч" - Зеленський розповів про найближчі переговори з рф і США
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що тристороння зустріч із США відбудеться 5 або 6 березня, але, ймовірно, в Європі. Він наголосив, що Україна не відмовиться від Донбасу, а пропозиції щодо обміну територіями не відповідають її інтересам.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступну тристоронню зустріч із американською стороною не переносили і вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося. Про це глава держави сказав, коментуючи стан переговорного процесу з рф в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, місце проведення зустрічі може змінитися, і він вважає доречнішою локацію в Європі.
Ніхто не переносив наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після атаки на Іран, тому, думаю, вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося. Можливо, не в Абу-Дабі. Я віддав би перевагу Женеві або загалом Європі, адже війна триває на нашому континенті. Якщо росія хоче нейтрального місця - підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина. Сподіваємося на нові обміни полоненими
Коментуючи змістовну частину переговорів, Зеленський наголосив, що позиція України щодо територій не змінюється, а пропозиції про обмін не відповідають інтересам держави.
Ми залишаємося на тих самих позиціях… Американці говорять про обмін територіями, росіяни - про наше повне виведення. Обмін не в наших інтересах. Чому ми маємо міняти свою землю на іншу, яка також є частиною нашої батьківщини?
Президент також заявив, що Україна погоджувалася на дипломатичний шлях і пропозицію США заморозити лінію вогню, аби зупинити бойові дії, однак росія, за його словами, не прийняла ці підходи та висуває вимогу повного виходу України з Донбасу.
Я погодився на дипломатичний шлях і на пропозицію США заморозити лінію вогню… росія не погодилася й вимагає повного нашого виходу з Донбасу. Американці запропонували демілітаризовані зони та вільні економічні зони по обидва боки фронту. Я сказав, що це має стосуватися обох сторін, але росіяни хочуть лише з нашого боку. Це абсурд
Окремо глава держави прокоментував питання можливих гарантій безпеки та присутності іноземних військ, заявивши, що москва не має права визначати, які сили можуть перебувати на території України, і водночас підкреслив, що Україна не відмовиться від Донбасу.
Я чітко заявляю: я ніколи не залишу Донбас і 200 тисяч українців, які там живуть. Якщо ми відступимо, росіяни отримають шлях до центру країни. Нам потрібна сильна українська лінія оборони
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності та суверенітету не зміниться, а переговорний процес слід продовжувати заради результату. За його словами, якщо хтось із трьох сторін захоче вийти з перемовин, Україна шукатиме інші формати, щоб змусити росію завершити війну.