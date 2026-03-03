На Київщині затримали начальника одного з районних відділків ТЦК та СП за вимагання $4 000

$43.230.13
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
На Київщині затримали начальника одного з районних відділків ТЦК та СП за вимагання $4 000

Київ • УНН

На Київщині затримано начальника відділу ТЦК, який вимагав $4000 за зняття військовозобов'язаного з розшуку та оформлення документів без призову. Посадовець погрожував мобілізацією у разі відмови.

На Київщині затримали начальника одного з районних відділків ТЦК та СП за вимагання $4 000

На Київщині затримали начальника відділу одного з районних ТЦК та СП, який вимагав $4 000 за "вирішення питання" з мобілізацією. Посадовець обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та оформити документи без призову, погрожуючи у разі відмови. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від військовозобовʼязаного, який знаходився у розшуку. За 4000 тис доларів він обіцяв зняти чоловіка з розшуку, оновити йому військово-облікові дані, оформити необхідні документи та організувати проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову.

У разі відмови від такого "пакету послуг" - погрожував мобілізацією.

Після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди посадовця затримали за ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

- йдеться у повідомленні.

Довідково

Це викриття є частиною програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК". Упродовж 2026 року в межах 42 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 54 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК. Загальна задокументована сума неправомірної вигоди - 156,1 тис. доларів США та 301,5 тис. гривень.

У Львові трьох лікарів МСЕК судитимуть за оформлення 56 фіктивних інвалідностей

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)