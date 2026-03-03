На Київщині затримали начальника одного з районних відділків ТЦК та СП за вимагання $4 000

На Київщині затримали начальника відділу одного з районних ТЦК та СП, який вимагав $4 000 за "вирішення питання" з мобілізацією. Посадовець обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та оформити документи без призову, погрожуючи у разі відмови. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від військовозобовʼязаного, який знаходився у розшуку. За 4000 тис доларів він обіцяв зняти чоловіка з розшуку, оновити йому військово-облікові дані, оформити необхідні документи та організувати проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову.

У разі відмови від такого "пакету послуг" - погрожував мобілізацією.

Після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди посадовця затримали за ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави - йдеться у повідомленні.

Довідково

Це викриття є частиною програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК". Упродовж 2026 року в межах 42 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 54 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК. Загальна задокументована сума неправомірної вигоди - 156,1 тис. доларів США та 301,5 тис. гривень.

