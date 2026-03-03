У Львові трьох лікарів МСЕК судитимуть за оформлення 56 фіктивних інвалідностей

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 7854 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 14683 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 14161 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 15212 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 20116 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32066 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 102889 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84440 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60629 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51590 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 33470 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 35047 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 41914 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 16301 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 20564 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 11286 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 41937 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 50401 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 102889 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 66875 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 1938 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 9718 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 29627 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 36603 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 40018 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Financial Times

У Львові трьох лікарів МСЕК судитимуть за оформлення 56 фіктивних інвалідностей

Київ • УНН

 • 194 перегляди

У Львові трьох лікарів МСЕК звинувачують у оформленні 56 фіктивних інвалідностей військовозобов'язаним. Це дозволило 36 чоловікам незаконно виїхати за кордон.

У Львові трьох лікарів МСЕК судитимуть за оформлення 56 фіктивних інвалідностей

У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо трьох лікарів міжрайонної МСЕК, яких підозрюють в оформленні 56 фіктивних інвалідностей військовозобов’язаним. За даними слідства, це дозволило десяткам чоловіків незаконно виїхати за кордон. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Франківська окружна прокуратура міста Львова направила до суду обвинувальний акт проти трьох лікарів міжрайонної МСЕК.

За даними слідства, у 2022 році вони оформлювали військовозобов’язаним підроблені документи про третю групу інвалідності. Фактично медичних оглядів вони не проводили, особи навіть не були присутні на засіданнях комісії, а акти складали на основі підроблених медичних довідок.

Внаслідок цього 56 осіб отримали незаконну інвалідність, 36 з них виїхали за кордон і не повернулися

- йдеться у повідомленні.

Лікарям інкриміновано сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

На Рівненщині судитимуть 4-х осіб за організацію незаконного виїзду чоловіків за кордон03.03.26, 15:48 • 1532 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Львів