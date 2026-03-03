У Львові трьох лікарів МСЕК судитимуть за оформлення 56 фіктивних інвалідностей

У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо трьох лікарів міжрайонної МСЕК, яких підозрюють в оформленні 56 фіктивних інвалідностей військовозобов’язаним. За даними слідства, це дозволило десяткам чоловіків незаконно виїхати за кордон. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Франківська окружна прокуратура міста Львова направила до суду обвинувальний акт проти трьох лікарів міжрайонної МСЕК.

За даними слідства, у 2022 році вони оформлювали військовозобов’язаним підроблені документи про третю групу інвалідності. Фактично медичних оглядів вони не проводили, особи навіть не були присутні на засіданнях комісії, а акти складали на основі підроблених медичних довідок.

Внаслідок цього 56 осіб отримали незаконну інвалідність, 36 з них виїхали за кордон і не повернулися - йдеться у повідомленні.

Лікарям інкриміновано сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

