Ексклюзив
13:15 • 2244 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 5062 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 7304 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 10162 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 16018 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 29992 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 97071 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83621 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60132 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51265 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Публікації
Ексклюзиви
Ексклюзив
На Рівненщині судитимуть 4-х осіб за організацію незаконного виїзду чоловіків за кордон

Київ • УНН

 • 244 перегляди

На Рівненщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які організували незаконний виїзд 13 військовозобов'язаних чоловіків за кордон у 2022 році. Їхні дані вносили до системи "Шлях" як водіїв гуманітарних вантажів.

На Рівненщині судитимуть 4-х осіб за організацію незаконного виїзду чоловіків за кордон

У Рівненській області до суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під виглядом перевезення гуманітарної допомоги. За даними слідства, у 2022 році таким способом Україну залишили 13 осіб. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У 2022 році на Рівненщині через створені два благодійні фонди під виглядом перевезення гуманітарної допомоги організували незаконний виїзд за кордон 13 військовозобов’язаних чоловіків. Їхні дані вносили до системи "Шлях" як водіїв гуманітарних вантажів, що дозволяло перетнути кордон під час воєнного стану

- йдеться у дописі.

За даними слідства, ці чоловіки не мали жодного стосунку до волонтерської діяльності, а організатори знали, що після виїзду вони не повернуться до України. Крім того, вони також надавали інструкції щодо проходження прикордонного контролю.

У такий спосіб за межі України у 2022 році вони допомогли незаконно виїхати 13 особам - частина як водії приватних авто, інші як пасажири автобусів. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни 5 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон. Порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, але наразі зафіксовано лише 400 вироків суду.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Рівненська область
Україна