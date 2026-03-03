На Рівненщині судитимуть 4-х осіб за організацію незаконного виїзду чоловіків за кордон

У Рівненській області до суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під виглядом перевезення гуманітарної допомоги. За даними слідства, у 2022 році таким способом Україну залишили 13 осіб. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У 2022 році на Рівненщині через створені два благодійні фонди під виглядом перевезення гуманітарної допомоги організували незаконний виїзд за кордон 13 військовозобов’язаних чоловіків. Їхні дані вносили до системи "Шлях" як водіїв гуманітарних вантажів, що дозволяло перетнути кордон під час воєнного стану - йдеться у дописі.

За даними слідства, ці чоловіки не мали жодного стосунку до волонтерської діяльності, а організатори знали, що після виїзду вони не повернуться до України. Крім того, вони також надавали інструкції щодо проходження прикордонного контролю.

У такий спосіб за межі України у 2022 році вони допомогли незаконно виїхати 13 особам - частина як водії приватних авто, інші як пасажири автобусів. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі - йдеться у дописі.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни 5 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон. Порушено понад 7 тисяч кримінальних справ, але наразі зафіксовано лише 400 вироків суду.