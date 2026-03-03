$43.230.13
Эксклюзивы
На Ровенщине осудят 4 человек за организацию незаконного выезда мужчин за границу

Киев • УНН

 • 358 просмотра

В Ровенской области в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек, которые организовали незаконный выезд 13 военнообязанных мужчин за границу в 2022 году. Их данные вносили в систему "Шлях" как водителей гуманитарных грузов.

На Ровенщине осудят 4 человек за организацию незаконного выезда мужчин за границу

В Ровенской области в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу под видом перевозки гуманитарной помощи. По данным следствия, в 2022 году таким способом Украину покинули 13 человек. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В 2022 году на Ровенщине через созданные два благотворительных фонда под видом перевозки гуманитарной помощи организовали незаконный выезд за границу 13 военнообязанных мужчин. Их данные вносили в систему "Шлях" как водителей гуманитарных грузов, что позволяло пересечь границу во время военного положения

- говорится в сообщении.

По данным следствия, эти мужчины не имели никакого отношения к волонтерской деятельности, а организаторы знали, что после выезда они не вернутся в Украину. Кроме того, они также давали инструкции по прохождению пограничного контроля.

Таким образом за пределы Украины в 2022 году они помогли незаконно выехать 13 лицам - часть как водители частных авто, другие как пассажиры автобусов. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, обвиняемых в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы

- говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабной войны 5 тысяч мужчин незаконно пересекли границу. Возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, но на данный момент зафиксировано лишь 400 приговоров суда.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Ровненская область
Украина