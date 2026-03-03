Во Львове трех врачей МСЭК будут судить за оформление 56 фиктивных инвалидностей

Во Львове в суд направлен обвинительный акт в отношении трех врачей межрайонной МСЭК, которых подозревают в оформлении 56 фиктивных инвалидностей военнообязанным. По данным следствия, это позволило десяткам мужчин незаконно выехать за границу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Франковская окружная прокуратура города Львова направила в суд обвинительный акт против трех врачей межрайонной МСЭК.

По данным следствия, в 2022 году они оформляли военнообязанным поддельные документы о третьей группе инвалидности. Фактически медицинских осмотров они не проводили, лица даже не присутствовали на заседаниях комиссии, а акты составляли на основе поддельных медицинских справок.

В результате 56 человек получили незаконную инвалидность, 36 из них выехали за градон и не вернулись - говорится в сообщении.

Врачам инкриминируется содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

