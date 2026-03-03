Во Львове трех врачей МСЭК будут судить за оформление 56 фиктивных инвалидностей

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Эксклюзив
13:15 • 8312 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 15246 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 14539 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 15543 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 20395 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 32206 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 103246 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84507 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60673 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51617 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте3 марта, 06:54 • 33604 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ3 марта, 07:59 • 35183 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 42154 просмотра
Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре10:02 • 16438 просмотра
Порты в ОАЭ и Омане подверглись атакам дронов10:53 • 20697 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах13:14 • 11609 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 42474 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 50661 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 103246 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 67126 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Андрей Сибига
Музыкант
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video14:39 • 2302 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto12:11 • 10031 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 29799 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 36769 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 40175 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Financial Times

Во Львове трех врачей МСЭК будут судить за оформление 56 фиктивных инвалидностей

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Во Львове трех врачей МСЭК обвиняют в оформлении 56 фиктивных инвалидностей военнообязанным. Это позволило 36 мужчинам незаконно выехать за границу.

Во Львове трех врачей МСЭК будут судить за оформление 56 фиктивных инвалидностей

Во Львове в суд направлен обвинительный акт в отношении трех врачей межрайонной МСЭК, которых подозревают в оформлении 56 фиктивных инвалидностей военнообязанным. По данным следствия, это позволило десяткам мужчин незаконно выехать за границу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Франковская окружная прокуратура города Львова направила в суд обвинительный акт против трех врачей межрайонной МСЭК.

По данным следствия, в 2022 году они оформляли военнообязанным поддельные документы о третьей группе инвалидности. Фактически медицинских осмотров они не проводили, лица даже не присутствовали на заседаниях комиссии, а акты составляли на основе поддельных медицинских справок.

В результате 56 человек получили незаконную инвалидность, 36 из них выехали за градон и не вернулись

- говорится в сообщении.

Врачам инкриминируется содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

На Ровенщине осудят 4 человек за организацию незаконного выезда мужчин за границу03.03.26, 15:48 • 1578 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина
Львов