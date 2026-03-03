$43.230.13
В Киевской области задержан начальник одного из районных отделов ТЦК и СП за вымогательство $4 000

Киев • УНН

 • 634 просмотра

В Киевской области задержан начальник отдела ТЦК, который требовал $4000 за снятие военнообязанного с розыска и оформление документов без призыва. Чиновник угрожал мобилизацией в случае отказа.

В Киевской области задержан начальник одного из районных отделов ТЦК и СП за вымогательство $4 000

В Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК и СП, который требовал $4 000 за "решение вопроса" с мобилизацией. Чиновник обещал снять военнообязанного с розыска и оформить документы без призыва, угрожая в случае отказа. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от военнообязанного, который находился в розыске. За 4000 тыс. долларов он обещал снять мужчину с розыска, обновить ему военно-учетные данные, оформить необходимые документы и организовать прохождение военно-врачебной комиссии без дальнейшего призыва.

В случае отказа от такого "пакета услуг" - угрожал мобилизацией.

После получения оговоренной суммы неправомерной выгоды чиновник был задержан по ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

- говорится в сообщении.

Справка

Это разоблачение является частью программы "Обратная сторона ТЦК и ВВК". В течение 2026 года в рамках 42 уголовных производств сообщено о подозрении 54 должностным лицам ТЦК и СП и ВВК. Общая задокументированная сумма неправомерной выгоды - 156,1 тыс. долларов США и 301,5 тыс. гривен.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Киевская область
Генеральный прокурор Украины