На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, ворог застосував понад 3,6 тис. дронів - Генштаб

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 7056 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 13394 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 15650 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 21415 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 27447 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 21047 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 20000 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23119 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33743 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 111091 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 17268 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 23545 перегляди
Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей3 березня, 13:42 • 6738 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 10707 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto3 березня, 14:54 • 11043 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 23724 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 55759 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 57501 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 111091 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 73675 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Урсула фон дер Ляєн
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 5286 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 10811 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 17383 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 33682 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 40580 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, ворог застосував понад 3,6 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 58 перегляди

На фронті за добу відбулося 123 бойових зіткнення, ворог застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів. Зафіксовано ракетний удар, 46 авіаційних ударів та 171 керовану авіабомбу.

На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, ворог застосував понад 3,6 тис. дронів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Ворог застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу, застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував в напрямку Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак окупантів в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки й Новопідгороднього. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 38 окупантів та 22 – поранено. Знищено одну антену, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби, два укриття особового складу ворога,  пошкоджено танк, артилерійську систему, чотири квадроцикли, одну одиницю автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 179 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне і Злагода. Вишневе та Писанці зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке.  Три боєзіткнення тривають.

 На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не спостерігається, резюмували в Генштабі.

Мінус 790 окупантів та понад півтори тисячі ворожих БпЛА: Генштаб розповів про втрати росіян за добу03.03.26, 07:44 • 5266 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна