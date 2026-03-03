На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, ворог застосував понад 3,6 тис. дронів - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Ворог застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу, застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував в напрямку Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак окупантів в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки й Новопідгороднього.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 38 окупантів та 22 – поранено. Знищено одну антену, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби, два укриття особового складу ворога, пошкоджено танк, артилерійську систему, чотири квадроцикли, одну одиницю автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 179 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне і Злагода. Вишневе та Писанці зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не спостерігається, резюмували в Генштабі.

Мінус 790 окупантів та понад півтори тисячі ворожих БпЛА: Генштаб розповів про втрати росіян за добу