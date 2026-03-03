На фронте произошло 123 боевых столкновения, враг применил более 3,6 тыс. дронов - Генштаб
Киев • УНН
На фронте за сутки произошло 123 боевых столкновения, враг применил 3678 дронов-камикадзе и совершил 2330 обстрелов. Зафиксирован ракетный удар, 46 авиационных ударов и 171 управляемая авиабомба.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг применил 3678 дронов-камикадзе и совершил 2330 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу, применил 3678 дронов-камикадзе и совершил 2330 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес три авиаудара, сбросил девять авиабомб, совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенного пункта Зыбино.
На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки. Один бой продолжается.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки и Новоподгороднего.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 38 оккупантов и 22 – ранены. Уничтожена одна антенна, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы, два укрытия личного состава врага, повреждены танк, артиллерийская система, четыре квадроцикла, одна единица автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 179 БпЛА различных типов.
На Александровском направлении враг девять раз наступал в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороне и Злагода. Вишневое и Писанцы подверглись авиаударам противника.
На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цветково. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое. Три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается, резюмировали в Генштабе.
