На фронте произошло 123 боевых столкновения, враг применил более 3,6 тыс. дронов - Генштаб

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 7578 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 13994 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45 • 16158 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 21980 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 27941 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 21226 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20132 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23163 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33772 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 111383 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
83%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 17879 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 24339 просмотра
Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек3 марта, 13:42 • 7132 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 11238 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto3 марта, 14:54 • 11463 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 24347 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 56156 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 57800 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 111383 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 73936 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Урсула фон дер Ляйен
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 5574 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 11245 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 17886 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 33851 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 40743 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

На фронте произошло 123 боевых столкновения, враг применил более 3,6 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 474 просмотра

На фронте за сутки произошло 123 боевых столкновения, враг применил 3678 дронов-камикадзе и совершил 2330 обстрелов. Зафиксирован ракетный удар, 46 авиационных ударов и 171 управляемая авиабомба.

На фронте произошло 123 боевых столкновения, враг применил более 3,6 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг применил 3678 дронов-камикадзе и совершил 2330 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу, применил 3678 дронов-камикадзе и совершил 2330 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес три авиаудара, сбросил девять авиабомб, совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки и Новоподгороднего.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 38 оккупантов и 22 – ранены. Уничтожена одна антенна, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы, два укрытия личного состава врага, повреждены танк, артиллерийская система, четыре квадроцикла, одна единица автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 179 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг девять раз наступал в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороне и Злагода. Вишневое и Писанцы подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 21 атака в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цветково. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается, резюмировали в Генштабе.

Минус 790 оккупантов и более полутора тысяч вражеских БпЛА: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки03.03.26, 07:44 • 5268 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина