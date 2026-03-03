Минус 790 оккупантов и более полутора тысяч вражеских БпЛА: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки
За сутки 2 марта российские войска потеряли 790 солдат и 1529 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 составляют 1268520 человек ликвидировано.
За сутки 2 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 790 солдат и 1529 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1268520 (+790) человек ликвидировано
- танков ‒ 11718 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 24131 (+20)
- артиллерийских систем ‒ 37842 (+47)
- РСЗО ‒ 1665 (0)
- средства ПВО ‒ 1319 (+6)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 154698 (+1529)
- крылатые ракеты ‒ 4384 (0)
- корабли / катера ‒ 30 (+1)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80992 (+235)
- специальная техника ‒ 4076 (0)
Данные уточняются.
Напомним
ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.
