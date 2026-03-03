Минус 790 оккупантов и более полутора тысяч вражеских БпЛА: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

За сутки 2 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 790 солдат и 1529 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1268520 (+790) человек ликвидировано

танков ‒ 11718 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 24131 (+20)

артиллерийских систем ‒ 37842 (+47)

РСЗО ‒ 1665 (0)

средства ПВО ‒ 1319 (+6)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 348 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 154698 (+1529)

крылатые ракеты ‒ 4384 (0)

корабли / катера ‒ 30 (+1)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80992 (+235)

специальная техника ‒ 4076 (0)

Данные уточняются.

Напомним

ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.

