Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02 • 37957 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
2 марта, 15:45 • 49378 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 35651 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 35298 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 33430 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 17815 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
2 марта, 13:33 • 17990 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
2 марта, 12:02 • 17161 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
2 марта, 11:19 • 38995 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Минус 790 оккупантов и более полутора тысяч вражеских БпЛА: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

За сутки 2 марта российские войска потеряли 790 солдат и 1529 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 составляют 1268520 человек ликвидировано.

Минус 790 оккупантов и более полутора тысяч вражеских БпЛА: Генштаб рассказал о потерях россиян за сутки

За сутки 2 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 790 солдат и 1529 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1268520 (+790) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11718 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 24131 (+20)
        • артиллерийских систем ‒ 37842 (+47)
          • РСЗО ‒ 1665 (0)
            • средства ПВО ‒ 1319 (+6)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 154698 (+1529)
                    • крылатые ракеты ‒ 4384 (0)
                      • корабли / катера ‒ 30 (+1)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 80992 (+235)
                            • специальная техника ‒ 4076 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.

                              Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский01.03.26, 20:27 • 78665 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины