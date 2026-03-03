Мінус 790 окупантів та понад півтори тисячі ворожих БпЛА: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 35331 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 46140 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 34073 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 33846 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 32318 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 17300 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17628 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17012 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 38110 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17953 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір" 2 березня, 19:57
Сили ППО працюють у Києві та області 2 березня, 20:08
Іран закрив Ормузьку протоку та погрожує підпалити судна, які спробують пройти 2 березня, 21:04
Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стиль 2 березня, 22:30
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну 2 березня, 23:37
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року 2 березня, 17:58
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 35325 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю 2 березня, 13:28
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex 2 березня, 11:52
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 38106 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Фрідріх Мерц
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір" 2 березня, 19:57
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну 2 березня, 15:14
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям 2 березня, 13:09
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти 2 березня, 12:03
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки 28 лютого, 09:42
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Мінус 790 окупантів та понад півтори тисячі ворожих БпЛА: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

Київ • УНН

 • 4 перегляди

За добу 2 березня російські війська втратили 790 солдатів та 1529 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 становлять 1268520 осіб ліквідовано.

Мінус 790 окупантів та понад півтори тисячі ворожих БпЛА: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

За добу 2 березня російські війська втратили на війні з Україною 790 солдатів та 1529 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1268520 (+790) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11718 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 24131 (+20)
        • артилерійських систем ‒ 37842 (+47)
          • РСЗВ ‒ 1665 (0)
            • засоби ППО ‒ 1319 (+6)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 154698 (+1529)
                    • крилаті ракети ‒ 4384 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 30 (+1)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80992 (+235)
                            • спеціальна техніка ‒ 4076 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.

                              Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський01.03.26, 20:27 • 78281 перегляд

                              Вадим Хлюдзинський

                              Генеральний штаб Збройних сил України