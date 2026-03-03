Мінус 790 окупантів та понад півтори тисячі ворожих БпЛА: Генштаб розповів про втрати росіян за добу
Київ • УНН
За добу 2 березня російські війська втратили 790 солдатів та 1529 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 становлять 1268520 осіб ліквідовано.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1268520 (+790) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11718 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 24131 (+20)
- артилерійських систем ‒ 37842 (+47)
- РСЗВ ‒ 1665 (0)
- засоби ППО ‒ 1319 (+6)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 154698 (+1529)
- крилаті ракети ‒ 4384 (0)
- кораблі / катери ‒ 30 (+1)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 80992 (+235)
- спеціальна техніка ‒ 4076 (0)
Дані уточнюються.
