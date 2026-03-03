Іранська Асамблея експертів проводить віртуальне засідання для обрання нового Верховного лідера

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 6410 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 12574 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 14967 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 20648 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 26784 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20808 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19806 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23058 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33689 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 110656 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів3 березня, 10:53 • 28271 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 16639 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 22689 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 10130 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto14:54 • 10597 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 22861 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 55192 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 57101 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 110656 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 73297 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Ліван
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 4880 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 10232 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 16761 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 33477 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 40377 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
B-1 Lancer

Іранська Асамблея експертів проводить віртуальне засідання для обрання нового Верховного лідера

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Іранська Асамблея експертів, що обирає Верховного лідера, проводить засідання віртуально. Це сталося після ударів Ізраїлю по об'єктах Асамблеї в Тегерані та Кумі.

Іранська Асамблея експертів проводить віртуальне засідання для обрання нового Верховного лідера

Іранська Асамблея експертів, орган, якому доручено обрати наступного Верховного лідера країни, проводить засідання у віртуальному форматі. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Fars, передає УНН.

Деталі

Обраний орган, що складається з 88 високопосадовців, проводить засідання дистанційно після того, як Ізраїль цього тижня завдав ударів по об'єктах Асамблеї.

Державні ЗМІ повідомили, що в понеділок американсько-ізраїльські удари були завдані комплексом Асамблеї експертів у Тегерані, а у вівторок представник ізраїльської армії Еффі Дефрін підтвердив удар по комплексу в Кумі.

Трамп заявив, що нові удари були спрямовані проти іншої групи іранських лідерів03.03.26, 19:32 • 3260 переглядiв

"Результати удару досі вивчаються. Якщо будуть підтверджені результати, ми надамо відповідну інформацію", - заявив Дефрін на брифінгу.

Додамо

За даними Fars, на момент удару в будівлі не проводилося жодних засідань Асамблеї.

Удари сталися на тлі повідомлень Fars про те, що Асамблея знаходиться на "заключному етапі" вибору нового Верховного лідера, хоча точна дата оголошення нового лідера поки що невідома.

У аятоли Алі Хаменеї немає офіційно оголошеного наступника. Після смерті Хаменеї його повноваження тимчасово передані раді з трьох осіб, до складу якої входять президент, голова судової влади та високопоставлений священнослужитель із Ради вартових конституції, до обрання нового Верховного лідера. Рада вартових конституції — це орган із 12 юристів, який контролює діяльність іранського парламенту.

Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану02.03.26, 09:24 • 41457 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Тегеран