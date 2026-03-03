Іранська Асамблея експертів проводить віртуальне засідання для обрання нового Верховного лідера
Київ • УНН
Іранська Асамблея експертів, що обирає Верховного лідера, проводить засідання віртуально. Це сталося після ударів Ізраїлю по об'єктах Асамблеї в Тегерані та Кумі.
Іранська Асамблея експертів, орган, якому доручено обрати наступного Верховного лідера країни, проводить засідання у віртуальному форматі. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Fars, передає УНН.
Деталі
Обраний орган, що складається з 88 високопосадовців, проводить засідання дистанційно після того, як Ізраїль цього тижня завдав ударів по об'єктах Асамблеї.
Державні ЗМІ повідомили, що в понеділок американсько-ізраїльські удари були завдані комплексом Асамблеї експертів у Тегерані, а у вівторок представник ізраїльської армії Еффі Дефрін підтвердив удар по комплексу в Кумі.
"Результати удару досі вивчаються. Якщо будуть підтверджені результати, ми надамо відповідну інформацію", - заявив Дефрін на брифінгу.
Додамо
За даними Fars, на момент удару в будівлі не проводилося жодних засідань Асамблеї.
Удари сталися на тлі повідомлень Fars про те, що Асамблея знаходиться на "заключному етапі" вибору нового Верховного лідера, хоча точна дата оголошення нового лідера поки що невідома.
У аятоли Алі Хаменеї немає офіційно оголошеного наступника. Після смерті Хаменеї його повноваження тимчасово передані раді з трьох осіб, до складу якої входять президент, голова судової влади та високопоставлений священнослужитель із Ради вартових конституції, до обрання нового Верховного лідера. Рада вартових конституції — це орган із 12 юристів, який контролює діяльність іранського парламенту.
