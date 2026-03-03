Иранская Ассамблея экспертов проводит виртуальное заседание для избрания нового Верховного лидера
Киев • УНН
Иранская Ассамблея экспертов, избирающая Верховного лидера, проводит заседание виртуально. Это произошло после ударов Израиля по объектам Ассамблеи в Тегеране и Куме.
Иранская Ассамблея экспертов, орган, которому поручено избрать следующего Верховного лидера страны, проводит заседание в виртуальном формате. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars, передает УНН.
Детали
Избранный орган, состоящий из 88 высокопоставленных чиновников, проводит заседание дистанционно после того, как Израиль на этой неделе нанес удары по объектам Ассамблеи.
Государственные СМИ сообщили, что в понедельник американо-израильские удары были нанесены по комплексу Ассамблеи экспертов в Тегеране, а во вторник представитель израильской армии Эффи Дефрин подтвердил удар по комплексу в Куме.
"Результаты удара до сих пор изучаются. Если будут подтверждены результаты, мы предоставим соответствующую информацию", - заявил Дефрин на брифинге.
Добавим
По данным Fars, на момент удара в здании не проводилось никаких заседаний Ассамблеи.
Удары произошли на фоне сообщений Fars о том, что Ассамблея находится на "заключительном этапе" выбора нового Верховного лидера, хотя точная дата объявления нового лидера пока неизвестна.
У аятоллы Али Хаменеи нет официально объявленного преемника. После смерти Хаменеи его полномочия временно переданы совету из трех человек, в состав которого входят президент, глава судебной власти и высокопоставленный священнослужитель из Совета стражей конституции, до избрания нового Верховного лидера. Совет стражей конституции — это орган из 12 юристов, который контролирует деятельность иранского парламента.
