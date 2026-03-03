Частина Львова майже добу сиділа без води: правоохоронці відкрили справу через пошкодження водогону

У Львові зареєстрували кримінальне провадження через пошкодження магістрального водогону. Правоохоронці розслідують дії зловмисників, які залишили частину міста без води майже на добу. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Зареєстровано кримінальне провадження щодо зловмисників, які пошкодили магістральний водогін і своїми діями залишили частину міста без води майже на добу. Розслідування здійснює Яворівський районний відділ поліції

Крім того, за словами мера, магістральну трубу відремонтовано. Водопостачання відновлюється. Рясне-1, Рясне-2, Брюховичі та Рудно вже з водою.

У напрямку Левандівки, а також у верхній і нижній частинах Шевченківського району подачу відновлять трохи пізніше — система заповнюється, воду додатково очищують після аварії