18:22 • 4412 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 10562 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 13328 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 18716 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 25233 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20310 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19389 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22889 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33562 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 109555 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Частина Львова майже добу сиділа без води: правоохоронці відкрили справу через пошкодження водогону

Київ • УНН

 • 218 перегляди

У Львові розпочато кримінальне провадження щодо пошкодження магістрального водогону, що залишило частину міста без води. Водопостачання відновлюється після ремонту.

Частина Львова майже добу сиділа без води: правоохоронці відкрили справу через пошкодження водогону

У Львові зареєстрували кримінальне провадження через пошкодження магістрального водогону. Правоохоронці розслідують дії зловмисників, які залишили частину міста без води майже на добу. Про це повідомив  міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Зареєстровано кримінальне провадження щодо зловмисників, які пошкодили магістральний водогін і своїми діями залишили частину міста без води майже на добу. Розслідування здійснює Яворівський районний відділ поліції 

- повідомив Садовий.

Додамо

Крім того, за словами мера, магістральну трубу відремонтовано. Водопостачання відновлюється. Рясне-1, Рясне-2, Брюховичі та Рудно вже з водою.

У напрямку Левандівки, а також у верхній і нижній частинах Шевченківського району подачу відновлять трохи пізніше — система заповнюється, воду додатково очищують після аварії 

- резюмував Садовий.

Нагадаємо

2 березня частина Львова залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі.

Антоніна Туманова

Кримінал
Техніка
Обшук
Андрій Садовий
Львів