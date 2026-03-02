Частина Львова без води через самовільні роботи приватної техніки, на місці проводять слідчі дії - мер
Київ • УНН
Львів залишився без води через пошкодження магістрального водогону у Домажирі приватною технікою. Аварійні бригади працюють цілодобово, організовано підвіз води.
Частина Львова сьогодні залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
Деталі
За словами Садового, аварія не пов’язана з роботою міських служб чи станом водопровідних мереж.
На місці працюють аварійні бригади. Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Для мешканців організовано підвіз води — автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням
Місто звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою. На місці проводять слідчі дії, додав Садовий.
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин26.10.25, 12:49 • 30578 переглядiв