Частина Львова без води через самовільні роботи приватної техніки, на місці проводять слідчі дії - мер

Ексклюзив
16:02 • 21055 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 23959 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 20349 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 21170 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 22240 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 14297 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 15165 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16011 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 33085 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17114 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 35185 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 18139 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 16650 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 27597 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 10894 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto17:58 • 9060 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
16:02 • 21057 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 27972 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 35552 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 33086 перегляди
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video19:57 • 652 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo15:14 • 11142 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 16897 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 18375 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 77833 перегляди
Частина Львова без води через самовільні роботи приватної техніки, на місці проводять слідчі дії - мер

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Львів залишився без води через пошкодження магістрального водогону у Домажирі приватною технікою. Аварійні бригади працюють цілодобово, організовано підвіз води.

Частина Львова без води через самовільні роботи приватної техніки, на місці проводять слідчі дії - мер

Частина Львова сьогодні залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

За словами Садового, аварія не пов’язана з роботою міських служб чи станом водопровідних мереж.

На місці працюють аварійні бригади. Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Для мешканців організовано підвіз води — автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням 

- повідомив мер.

Місто звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою. На місці проводять слідчі дії, додав Садовий.

Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин26.10.25, 12:49 • 30578 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
Техніка
Андрій Садовий
Львів