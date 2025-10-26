$41.900.00
Ексклюзив
10:52 • 1404 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 3342 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 5282 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 13643 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 9058 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 10850 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
07:48 • 14408 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
07:14 • 14073 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 36006 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 65147 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин

Київ • УНН

 • 3388 перегляди

У Львові завершилися ремонтні роботи на магістральному водогоні, який спричинив чотириденну кризу водопостачання. Вода почне поступово повертатися до споживачів протягом 11-12 годин, а фахівці "Львівводоканалу" цілодобово моніторять систему.

Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин

Після чотириденної кризи з водопостачанням у Львові завершилися ремонтні роботи на магістральному водогоні. Аварійну ділянку труб замінили, а нову встановлену секцію та перевірили, пише УНН з посиланням на міського голову Андрія Садового.

Аварійну трубу вже замінили — нову встановили й перевірили. З 10:30 починаємо поступово запускати воду. Система наповнюється не одразу, а крок за кроком, щоб не було гідроударів і щоб вода була чистою 

- повідомив Садовий.

Міський голова зазначив, що мережа велика і простягається на понад 30 кілометрів. У зв’язку з цим вода повертатиметься поступово, протягом 11–12 годин (якщо не буде нових проривів).

Фахівці "Львівводоканалу" стежать за тиском і станом системи цілодобово, щоб вода зʼявилася у всіх районах без проблем 

- підкреслив Садовий.

Додамо

Як повідомили у Львівводоканалі, фахівці продовжують моніторити стан системи та параметри тиску, щоб подача води у всі райони міста відновилася без ускладнень.

А також комунальники нагадали місця роботи водовозів:

• вул. Залізнична, 19;

• вул. Золота, 26;

• Брюховичі, вокзал;

• вул. Братів Міхновських, 33;

• вул. Шевченка, 60;

• Рясна-Руська, вул. Малинова, 11–21;

• вул. Ожинова — Біберовича;

• Рудно, вул. Огієнка;

• вул. Шевченка, 17–19 (мкрн "Британія").

Ємності для набору води (3 м³):

• вул. Величковського, 34–36;

• вул. Величковського, 50;

• вул. Шевченка, 388;

• вул. Шевченка, 348а (район 350);

• вул. Повітряна – Озерна;

• вул. Повітряна, 92;

• вул. Роксоляни, 57;

• вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія).

Водорозбірні пристрої на гідрантах:

• вул. Турянського, 19;

• вул. Яцкова, 18;

• вул. Марка Вовчка, 41;

• вул. Морозенка – Одеська.

У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами 

- резюмували у Львівводоканалі.

Нагадаємо

У Львові через нову аварію на магістральному водогоні без водопостачання залишилися близько 50 тисяч львів’ян — це приблизно 10% населення міста. Без води залишаються жителі Залізничного та Шевченківського районів.

На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Павло Зінченко

