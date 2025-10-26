Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Київ • УНН
У Львові завершилися ремонтні роботи на магістральному водогоні, який спричинив чотириденну кризу водопостачання. Вода почне поступово повертатися до споживачів протягом 11-12 годин, а фахівці "Львівводоканалу" цілодобово моніторять систему.
Після чотириденної кризи з водопостачанням у Львові завершилися ремонтні роботи на магістральному водогоні. Аварійну ділянку труб замінили, а нову встановлену секцію та перевірили, пише УНН з посиланням на міського голову Андрія Садового.
Аварійну трубу вже замінили — нову встановили й перевірили. З 10:30 починаємо поступово запускати воду. Система наповнюється не одразу, а крок за кроком, щоб не було гідроударів і щоб вода була чистою
Міський голова зазначив, що мережа велика і простягається на понад 30 кілометрів. У зв’язку з цим вода повертатиметься поступово, протягом 11–12 годин (якщо не буде нових проривів).
Фахівці "Львівводоканалу" стежать за тиском і станом системи цілодобово, щоб вода зʼявилася у всіх районах без проблем
Додамо
Як повідомили у Львівводоканалі, фахівці продовжують моніторити стан системи та параметри тиску, щоб подача води у всі райони міста відновилася без ускладнень.
А також комунальники нагадали місця роботи водовозів:
• вул. Залізнична, 19;
• вул. Золота, 26;
• Брюховичі, вокзал;
• вул. Братів Міхновських, 33;
• вул. Шевченка, 60;
• Рясна-Руська, вул. Малинова, 11–21;
• вул. Ожинова — Біберовича;
• Рудно, вул. Огієнка;
• вул. Шевченка, 17–19 (мкрн "Британія").
Ємності для набору води (3 м³):
• вул. Величковського, 34–36;
• вул. Величковського, 50;
• вул. Шевченка, 388;
• вул. Шевченка, 348а (район 350);
• вул. Повітряна – Озерна;
• вул. Повітряна, 92;
• вул. Роксоляни, 57;
• вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія).
Водорозбірні пристрої на гідрантах:
• вул. Турянського, 19;
• вул. Яцкова, 18;
• вул. Марка Вовчка, 41;
• вул. Морозенка – Одеська.
У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами
Нагадаємо
У Львові через нову аварію на магістральному водогоні без водопостачання залишилися близько 50 тисяч львів’ян — це приблизно 10% населення міста. Без води залишаються жителі Залізничного та Шевченківського районів.
На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.