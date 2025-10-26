Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин

Після чотириденної кризи з водопостачанням у Львові завершилися ремонтні роботи на магістральному водогоні. Аварійну ділянку труб замінили, а нову встановлену секцію та перевірили, пише УНН з посиланням на міського голову Андрія Садового.

Аварійну трубу вже замінили — нову встановили й перевірили. З 10:30 починаємо поступово запускати воду. Система наповнюється не одразу, а крок за кроком, щоб не було гідроударів і щоб вода була чистою

Міський голова зазначив, що мережа велика і простягається на понад 30 кілометрів. У зв’язку з цим вода повертатиметься поступово, протягом 11–12 годин (якщо не буде нових проривів).

Фахівці "Львівводоканалу" стежать за тиском і станом системи цілодобово, щоб вода зʼявилася у всіх районах без проблем

Як повідомили у Львівводоканалі, фахівці продовжують моніторити стан системи та параметри тиску, щоб подача води у всі райони міста відновилася без ускладнень.

А також комунальники нагадали місця роботи водовозів:

• вул. Залізнична, 19;

• вул. Золота, 26;

• Брюховичі, вокзал;

• вул. Братів Міхновських, 33;

• вул. Шевченка, 60;

• Рясна-Руська, вул. Малинова, 11–21;

• вул. Ожинова — Біберовича;

• Рудно, вул. Огієнка;

• вул. Шевченка, 17–19 (мкрн "Британія").

Ємності для набору води (3 м³):

• вул. Величковського, 34–36;

• вул. Величковського, 50;

• вул. Шевченка, 388;

• вул. Шевченка, 348а (район 350);

• вул. Повітряна – Озерна;

• вул. Повітряна, 92;

• вул. Роксоляни, 57;

• вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія).

Водорозбірні пристрої на гідрантах:

• вул. Турянського, 19;

• вул. Яцкова, 18;

• вул. Марка Вовчка, 41;

• вул. Морозенка – Одеська.

У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами