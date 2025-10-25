$41.900.00
11:59
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 20694 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 20282 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 29270 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 20282 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 18657 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 32539 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48857 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37694 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38745 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Львові без водопостачання залишаються близько 50 тисяч львів'ян

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Близько 50 тисяч львів'ян, що становить 10% населення міста, залишилися без водопостачання через нову аварію на магістральному водогоні. Це мешканці Залізничного та Шевченківського районів, які вже третій день без води.

У Львові без водопостачання залишаються близько 50 тисяч львів'ян

У Львові через нову аварію на магістральному водогоні без водопостачання залишилися близько 50 тисяч львів’ян — це приблизно 10% населення міста. Без води залишаються жителі Залізничного та Шевченківського районів. Про це повідомляє Львівська міська рада та "Львівводоканал", пише УНН.

Деталі

На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львова без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам'ятають навіть ветерани підприємства.

Сьогодні вранці ми завершили ремонтні роботи й відновили подачу води до міста. Почали наповнювати систему, адже після аварії понад 30 км магістралей і великі резервуари були повністю спустошені. Для цього потрібно 7-8 годин - поступово, щоб не пошкодити мережу

- ідеться у повідомленні.

Тим часом, Львівська міська рада повідомляє, без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів.

У "Львівводоканалі" зазначили, що докладали максимум зусиль, регулюючи тиски, щоб подати людям воду хоча б до перших поверхів. Однак під час цього процесу різко впав тиск на насосних станціях.

Як виявилося, через нове пошкодження магістрального водогону в районі села Домажир, по інший бік річки від місця, де учора ліквідовували попередню аварію

-  сказано у дописі.

Наразі аварійні бригади вже працюють на місці, а керівництво "Львівводоканалу" та міста виїхали на місце нового пошкодження для координації робіт. Ці роботи тривають без перерви.

Із таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей – люди не сплять другу добу. Ми розуміємо обурення мешканців Залізничного та Шевченківського районів, які вже третій день без води. Але щиро просимо – не спрямовуйте злість на працівників, які сьогодні роблять усе можливе й неможливе, щоб місто знову було з водою", – повідомили у "Львівводоканалі".

Також там додали, робота водовозок продовжена. Воду підвозитимуть доти, доки не буде відновлено централізоване водопостачання.

Ольга Розгон

Суспільство
Львів