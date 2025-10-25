У Львові без водопостачання залишаються близько 50 тисяч львів'ян

У Львові через нову аварію на магістральному водогоні без водопостачання залишилися близько 50 тисяч львів’ян — це приблизно 10% населення міста. Без води залишаються жителі Залізничного та Шевченківського районів. Про це повідомляє Львівська міська рада та "Львівводоканал", пише УНН.

Деталі

На підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львова без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу – не пам'ятають навіть ветерани підприємства.

Сьогодні вранці ми завершили ремонтні роботи й відновили подачу води до міста. Почали наповнювати систему, адже після аварії понад 30 км магістралей і великі резервуари були повністю спустошені. Для цього потрібно 7-8 годин - поступово, щоб не пошкодити мережу - ідеться у повідомленні.

Тим часом, Львівська міська рада повідомляє, без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів.

У "Львівводоканалі" зазначили, що докладали максимум зусиль, регулюючи тиски, щоб подати людям воду хоча б до перших поверхів. Однак під час цього процесу різко впав тиск на насосних станціях.

Як виявилося, через нове пошкодження магістрального водогону в районі села Домажир, по інший бік річки від місця, де учора ліквідовували попередню аварію - сказано у дописі.

Наразі аварійні бригади вже працюють на місці, а керівництво "Львівводоканалу" та міста виїхали на місце нового пошкодження для координації робіт. Ці роботи тривають без перерви.

Із таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей – люди не сплять другу добу. Ми розуміємо обурення мешканців Залізничного та Шевченківського районів, які вже третій день без води. Але щиро просимо – не спрямовуйте злість на працівників, які сьогодні роблять усе можливе й неможливе, щоб місто знову було з водою", – повідомили у "Львівводоканалі".

Також там додали, робота водовозок продовжена. Воду підвозитимуть доти, доки не буде відновлено централізоване водопостачання.

