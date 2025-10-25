Во Львове без водоснабжения остаются около 50 тысяч львовян

Во Львове из-за новой аварии на магистральном водопроводе без водоснабжения остались около 50 тысяч львовян — это примерно 10% населения города. Без воды остаются жители Железнодорожного и Шевченковского районов. Об этом сообщает Львовский городской совет и "Львовводоканал", пишет УНН.

Детали

На предприятии признали, что столкнулись с самым масштабным вызовом для системы водоснабжения города за последние десятилетия.

Там проинформировали, что ситуации, когда часть Львова без воды в течение трех суток, а повторные аварии не позволяли стабилизировать подачу – не помнят даже ветераны предприятия.

Сегодня утром мы завершили ремонтные работы и возобновили подачу воды в город. Начали наполнять систему, ведь после аварии более 30 км магистралей и большие резервуары были полностью опустошены. Для этого нужно 7-8 часов - постепенно, чтобы не повредить сеть - говорится в сообщении.

Тем временем, Львовский городской совет сообщает, без воды сейчас около 50 тысяч львовян – это 10% города. А именно часть Железнодорожного и Шевченковского районов.

В "Львовводоканале" отметили, что прилагали максимум усилий, регулируя давление, чтобы подать людям воду хотя бы до первых этажей. Однако во время этого процесса резко упало давление на насосных станциях.

Как оказалось, из-за нового повреждения магистрального водопровода в районе села Домажир, по другую сторону реки от места, где вчера ликвидировали предыдущую аварию - сказано в сообщении.

Сейчас аварийные бригады уже работают на месте, а руководство "Львовводоканала" и города выехали на место нового повреждения для координации работ. Эти работы продолжаются без перерыва.

С таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Персонал работает на пределе возможностей – люди не спят вторые сутки. Мы понимаем возмущение жителей Железнодорожного и Шевченковского районов, которые уже третий день без воды. Но искренне просим – не направляйте злость на работников, которые сегодня делают все возможное и невозможное, чтобы город снова был с водой", – сообщили в "Львовводоканале".

Также там добавили, работа водовозок продлена. Воду будут подвозить до тех пор, пока не будет восстановлено централизованное водоснабжение.

