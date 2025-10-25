Авария на магистральном водопроводе: без воды десятки населенных пунктов на ВОТ Луганщины - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине произошла очередная авария на магистральном водопроводе. В результате коллапса без воды остались десятки населенных пунктов.
Очередная авария на магистральном водопроводе оставила без воды десятки населенных пунктов на временно оккупированной Луганщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что оккупационные "власти" признают: подачу не возобновят как минимум до 25 октября.
В "Луганскводе" - полный хаос: после серии увольнений управление взяли приезжие россияне, которые не понимают местной системы. Насосные станции работают вручную, резервы исчерпаны
Указывается, что внутренние совещания заканчиваются скандалами - магистрали изношены на 80%, но оккупанты запрещают говорить о реальных масштабах аварий.
Напомним
На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, поставляющие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.
Вода на минимуме, отопление невозможно: ВОТ на грани гуманитарной катастрофы - Сопротивление17.08.25, 15:12 • 23414 просмотров