Авария на магистральном водопроводе: без воды десятки населенных пунктов на ВОТ Луганщины - ЦНС

Очередная авария на магистральном водопроводе оставила без воды десятки населенных пунктов на временно оккупированной Луганщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что оккупационные "власти" признают: подачу не возобновят как минимум до 25 октября.

В "Луганскводе" - полный хаос: после серии увольнений управление взяли приезжие россияне, которые не понимают местной системы. Насосные станции работают вручную, резервы исчерпаны